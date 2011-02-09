رکابزنان به مسابقه فینال و رده بندی چهار ماده راه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی بزرگسالان آسیا و هجدهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا از صبح امروز با حضور 12 کشور در پیست "ناخون راتچاسیما" تایلند آغاز شد که در پایان رقابت‌های صبح امروز رکابزنان کشورمان توانستند به فینال و مرحله رده بندی چهار ماده راه یابند.

در مسابقات امروز رکابزنان در پنج ماده داخل پیست به مصاف حریفان خود رفتند. در چهار کیلومتر انفرادی مردان و در رده سنی جوانان پیام سعدی پور با موفقیت از دور مقدماتی صعود کرده و مستقیما راهی فینال این رقابت‌ها شد. در همین ماده و در رده سنی بزرگسالان علیرضا حقی به فینال راه یافت.

در تیم اسپرینت جوانان تیم ایران متشکل از ابولفضل زارع زاده، ادریس کاظمی، محمدرضا دانشور به دیدار رده بندی راه پیدا کردند تا برای کسب مدال برنز به رقابت خود ادامه دهند. در همین ماده در رده سنی بزرگسالان تیم کشورمان با ترکیب محمد و محمود پراش و احمد اصغر پور مسابقه داد و توانست جواز حضور در مرحله رده بندی را ازآن خود کند. تیم اسپرینت مردان ایران هم برای کسب مدال برنز مسابقه خواهد داد.

در سه کیلومتر تعقیبی بانوان هم نجمه حسین پور درمیان شرکت کنندگان در مرحله مقدماتی در رده هفتم ایستاد و از راهیابی به فینال بازماند.

در ادامه این مسابقات عصر امروز، رقابتهای مواد فینال تایم تریل 500 متر بانوان، اسپرینت انفرادی بانوان، فینال یک کیلومتر تایم تریل پسران در رده سنی جوانان و فینال دور امتیازی بانوان(بزرگسالان) و فینال تیم اسپرینت رده سنی جوانان و بزرگسالان در بخش مردان برگزار می شود.

رقابت‌های دوچرخه سواری قهرمانی آسیا از 20 تا 30 بهمن ماه در تایلند برگزار می شود.