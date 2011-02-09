دانشگاهیان تبریز با آرمانهای معمار کبیر انقلاب تجدید بیعت می کنند

به گزارش خبرنگار مهردر تبریز، به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی از روز 22 بهمن به عنوان روز غلبه جنود الهی و روز استقرار نظام مقدس جمهوی اسلامی یاد و تصریح کرده است که دانشگاهیان دانشگاههای استان همگام با مردم فهیم و شریف ایران با شرکت در راهپیمایی سراسری یوم الله 22 بهمن، ضمن اعلام بیعت مجدد با آرمانهای معمار کبیر انقلاب اسلامی تجدید بیعت خواهند کرد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

"22 بهمن روز غلبه جنود الهی و روز استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. درود و سلام بر همه کسانی که تلاش ها و جانشفانی هایشان منجر به حماسة بزرگ یوم ا... 22 بهمن شد.

افتخار بزرگ آحاد ملت ایران در این است که بعنوان یاران و یاوران رهبر عظیم¬الشأن انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت ا... العظمی امام خمینی (ره) نام خود و عظمت حرکت خود را در تاریخ به ثبت رساندند و با همراهی این سلالة پاک پیامبر اکرم (ص)، توانستند یکی از بزرگترین انقلابهای تاریخ معاصر و عظیم ترین تحول بنیادی را برای احیای دین محمدی، نجات مستضعفین و عدالت خواهی خلق کنند.

اکنون نیز در طلیعة سی و سومین سالگرد حماسة باشکوه انقلاب اسلامی و با هدف استمرار این حرکت بزرگ به رهبری حضرت آیت ا... خامنه ای مد ظله العالی به جهانیان نشان خواهند داد که انقلاب اسلامی همچنان در قلب آنان جای داشته و همچون جان شیرین آن را پاس خواهند داشت.

شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی دانشگاه های استان آذربایجان شرقی ضمن دعوت از اقشارمختلف مردم برای حضور در راهپیمایی سراسری یوم ا... 22 بهمن، اعلام می دارد همگام با مردم فهیم و شریف ایران با در این راهپیمایی عظیم شرکت و ضمن اعلام بیعت مجدد با آرمانهای معمار کبیر انقلاب اسلامی و جانشین بر حقش حضرت آیت ا... خامنه¬ای، آغاز سالی دیگر از عمر پربرکت انقلاب اسلامی را اعلام کرده و به قدرتهای زورگو و ایادی و فتنه گران خارجی و داخلی آنها نشان می دهند که همچون گذشته با پیروی از آرمانهای امام خمینی (ره) و با هدایت داهیانه رهبر فرزانة انقلاب اسلامی، در مقابل دسیسه ها و توطئه های دشمنان نظام، همچون کوهی استوار و دژی مستحکم، از حقوق مسلم خویش در عرصه¬های مختلف سیاسی و فرهنگی به ویژه دستاورد بزرگ انرژی صلح آمیز هسته ای و فضایی صیانت خواهند کرد. "

جریان اصیل بازگشت به اسلام سرمشق خیزش های ضد استکباری شده است

اداره کل تعاون آذربایجان شرقی نیز طی بیانیه ای اعلام کرد: سی و دو سال از خیزش عظیم ملت ایران در نفی وابستگی و احیای اصول مترقی اسلامی می گذرد و جریان اصیل بازگشت به اسلام و رجوع به کرامت یک ملت ، امروز سرمشق خیرش های ضد استبدادی و ضد استکباری ملت ها در سراسر عالم شده است.

در این بیانه آمده است: پیروزی انقلاب اسلامی تلاش ملت مسلمان ایران به رهبری آن پیرفرزانه حضرت امام خمینی (ره) به ثمر نشست و ندای قرآن، اسلام ، آزادگی و انسانیت سرداده شد و جریانی پدیدار گردید که از برکت و استمرار آن ، مستضعفان جهان به خود آمده و برای بازگشت به فطرت الهی خویش به حرکت درآمدند.

این بیانیه افزود: اکنون که در آستانه ایام الله دهه فجر قرار گرفته‌ایم، ملت غیرتمند و ولایت‌مدار ایران اسلامی آماده می‌شود که یک بار دیگر با حضور حماسی و بی‌نظیر خود تحت هدایت‌های داهیانه رهبر فرزانه انقلاب، یاد، خاطره سلحشوری، فداکاری و ایثارگری خود را زنده داشته و با آرمان‌های امام راحل عظیم الشان خود تجدید عهد و پیمان کنند.

در سی و دومین سالروز آن حماسه مردمی و خدایی، ما تعاونگران آذربایجان شرقی نیز با شرکت در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن 1389 از امت فهیم و انقلابی نیز دعوت می کنیم تا با حضوری هوشیارانه، ‌تجدید میثاق با آرمان های والای حضرت امام خمینی (ره ) و بیعت مجدد با مواضع حکیمانه مقام معظم رهبری، عزم، عزت و عظمت ملت سرافراز ایران اسلامی را به نمایش درآورند.

22 بهمن یادآور رهایی ایران از زنجیرهای استعمار خارجی است

دانشگاه هنرهای اسلامی تبریز طی بیانیه ای به مناسبت 22 بهمن آورده است: ایامی که یادآور رهایی ایران عزیز از سلطه استبداد و دیکتاتوری داخلی و گسستن زنجیرهای رقیت استعمار خارجی بود، خداوند متعال را به پاس این نعمت عظمایش شاکریم و به روح امام امت و شهدای به خون خفته آزادی ملت قهرمان ایران درود و سلام می فرستیم.

این بیانیه افزود: ایّام الله دهه فجر انقلاب اسلامی و آغاز طلیعه سی و سومین بهار شکوفایی نظام مردم سالاری دینی به رهبری حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه را گرامی می داریم.

انقلاب شکوهمند مردم قهرمان ایران در عصری واقع شد که مدرنیته با تمام ابعاد آن، زندگی معنوی و دینی را تحت الشعاع قرار داده بود و ساحت دین را از زندگی اجتماعی خلع ید نموده، در حیات خلوتی زندگی انسان جا داده بود و مرتب موسیقی بی دینی را با ابیات سکولاریستی در گوش و جان انسان نو شده، می نواخت و مستانه از شراب غفلت و بی خبری پایکوبی می کرد.

بیانیه دانشگاه هنرهای اسلامی تبریز خاطر نشان کرد: چنین بود که یکباره خروشی توحیدی از حنجره ی مردی الهی طنین انداز شد و خواب شیرین، چشمان بسته شده به حق و حقیقت را آشفته ساخت.انقلابی به وقوع پیوست که اندیشه ناب دینی منبعث از حقیقت محمدیه و علویه و حسینی را در منطق خود داشت. و آنانی که به باور افیون بودن دین برای توده ها رسیده بودند، اکنون مات و مبهوت نظاره گر تحولی عظیم بودند که دین اسلام در عرصه زندگی بشر ایجاد کرده و بر تمام ابعاد تمدنی مدرنیته فایق آمده بود.

در ابن بیانیه امده است: بلاخره در دنیایی که تفکر غیر دینی و ضد دینی حاکم بود، انقلاب اسلامی با همه آرمانهای خود در ایران پیروز شد، انقلابی که در ایدئولوژی آن ضدیت با امپریالیسم غربی و کمونیسم شرقی موج می زد، معمار و نظریه پرداز اصلی انقلاب حضرت امام خمینی (ره) در همان روزهای اول انقلاب اعلام کرد: ما انقلاب خود را صادر خواهیم کرد.

بیانیه دانشگاه هنر های اسلامی تبریز افزود: این پیام همچون کابوسی بود که آشفتگی آنان را مضاعف می کرد بنابراین درصدد براندازی نظام برآمدند تا این انقلاب نه تنها الگو برای ملت های دیگر نگردد بلکه عبرتی برای هرکسی باشد که بخواهد برخلاف نظام سلطه جهانی حرکتی کند. استکبار جهانی علی رغم توطئه ها و وارد کردن صدمات سنگین بر انقلاب مردمی ایران، هرگز نتوانسته است بر اراده آهنین امت اسلامی ایران و تربیت یافتگان مکتب علوی و میثاق خون بسته های عاشورای حسینی خللی وارد آورد.

امروز بعد از گذشت سی و دو سال از عمر پر برکت انقلاب، در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، صدور آن روندی پرشتاب به خود گرفته و حرکت های انقلابی متاثّر ازآن، از شمال آفریقا شروع شده و می رود تا کل جهان اسلام را از یوغ استعمار نو و استعمار فرانو صلیبیون از خدا بی خبر و جهودان صهیونیسم جهانی برهاند.

این بیانیه آورده است: تجربه سی و دو ساله انقلاب پر افتخار ایران اسلامی و مقاومت و ایستادگی آن برای مردمان جهان ثابت کرده که هیچ نیرویی نمی تواند در برابر نیروی ایمان و اراده یک امت به هم پیوسته بایستد. امروز مردم مصر و تونس به این حقیقت ایمان آورده اند و حضور میلیونی آنان در برابر فرعون مصر همچون دریای خروشانی است که می رود تا همه هستی و فزون طلبی و طغیان ها را در خود غرق کند و این وعده تخلف ناپذیر خداوند است که می فرماید:

«اِنّ اَلَذینَ قالوُا رَبُّنَا الله ثُمَّ استَقاموا تَتَنَزَّلُ عَلَیهِمُ المَلائِکة الّا تَخافوُا وَ لاتَحزَنوُا وَابشِروا بِالجَنَّهِ الَّتی کُنتُم تُوعَدون»