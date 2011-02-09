مراجع بر ضرورت محدودیت معاینات از سوی پزشک اتفاق نظر دارند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدشهاب الدین صدر روز چهارشنبه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه گفته می شود پزشک همواره محرم بیمار نیست، اظهار داشت: این موضوع یک بحث قدیمی است که در رساله امام خمینی (ره) و سایر مراجع گذشته در مورد آن صحبت شده است.

وی افزود: در فتوای امام (ره) و مراجع گذشته نکته مشترک وجود دارد و آن ضرورت محدودیت معاینات از سوی پزشک است و اختلافی در این زمینه وجود ندارد.

صدر با تاکید بر اینکه عنوان می شود اگر پزشک همجنس باشد هیچ مشکلی در این مسئله به وجود نمی آید، ادامه داد: اگر پزشک غیرهمجنس قرار شد بیماری را معاینه کند، با رعایت حدود شرعی است و اختلافی در این زمینه بین مراجع وجود ندارد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران افزود: کسی نمی گوید که پزشک در تمامی مراحل معاینات بیمار محرم است ولی علت اینکه چرا این موضوع دوباره رسانه ای شد را نمی دانم.

اخیرا آیت الله سید احمد خاتمی،عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری درهمایش اخلاق درپرستاری عنوان کرده بود که موضوع محرم بودن پزشک فقط در شرایط اضطرار صدق می کند.