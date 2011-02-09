مطالعات معدن طلای اندریان تا 3 ماه آینده نهایی می شود

مرتضی نیرومند اسکویی درباره آخرین نتایج بررسی های اکتشافی در معدن طلای اندریان به خبرنگار مهر گفت: عملیات اکتشاف انجام شده در این معدن نتایج امیدوار کننده ای داشته اما اظهار نظر قطعی درباره ذخیره و یا حجم طلای استخراجی از آن منوط به گزارش پیمانکار است که تا سه ماه آینده نهایی خواهد شد.

به گفته معاون معدن و امور اکتشافات معدنی سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی پیمانکار گرجی معدن طلای یاد شده در مرحله اتمام مطالعات و تهیه گزارش نهایی است.

وی با بیان اینکه برای انجام عملیات اکتشاف در معدن طلای اندریان تا کنون بیش از 100 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده، افزود: گزارش های تائید نشده ای وجود دارد که استخراج یک گرم طلا از هر تن ماده معدنی را برآورد کرده است.

نیرومند اسکویی محدوده عملیات اکتشاف معدن طلای اندریان را 800 هکتار اعلام کرد و افزود:90 درصد حجم سرمایه گذاری برای اکتشاف و استخراج این معدن متعلق به یک شرکت گرجی و 10 درصد باقیمانده به شرکت منطقه ای معادن آذربایجان اختصاص دارد.

"اندریان" نام روستا و معدنی از توابع شهرستان ورزقان در 100 کیلومتری شمال شرقی تبریز مرکز آذربایجان شرقی است.