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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۲۰

در فارس صورت می گیرد؛

اجرای طرح حمایت از فعالان و پیشکسوتان فرهنگی و اجتماعی کشور

اجرای طرح حمایت از فعالان و پیشکسوتان فرهنگی و اجتماعی کشور

شیراز - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس از اجرای نخستین طرح تجلیل و حمایت از فعالان و پیشکسوتان فرهنگی و اجتماعی کشور در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، حامد دهقانان در این رابطه اظهار داشت: استان فارس به زودی نخستین طرح حمایت مادی و معنوی از پیشکسوتان فرهنگی و اجتماعی را به مرحله اجرا می گذارد.

وی افزود: براساس این طرح جامع، تمامی پیشکسوتان فرهنگی و هنری در استان فارس با دریافت کارت ویژه شناسایی از خدمات، حمایتهای معنوی و مادی و اولویتهای اجرایی برخوردار می شوند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس با تاکید بر حمایت مدیریت ارشد استان از حوزه فرهنگ، خاطرنشان کرد: بر اساس این طرح دستگاه‌های مختلف اجرایی استان، موظف به فراهم کردن شرایط و ارائه خدمات ویژه به این افراد می شوند و این طرح به زودی با حضور یکی از مقامات بلند پایه کشوری به مرحله اجرا در خواهد آمد. 

کد مطلب 1249777

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