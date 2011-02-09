اجرای طرح حمایت از فعالان و پیشکسوتان فرهنگی و اجتماعی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، حامد دهقانان در این رابطه اظهار داشت: استان فارس به زودی نخستین طرح حمایت مادی و معنوی از پیشکسوتان فرهنگی و اجتماعی را به مرحله اجرا می گذارد.

وی افزود: براساس این طرح جامع، تمامی پیشکسوتان فرهنگی و هنری در استان فارس با دریافت کارت ویژه شناسایی از خدمات، حمایتهای معنوی و مادی و اولویتهای اجرایی برخوردار می شوند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس با تاکید بر حمایت مدیریت ارشد استان از حوزه فرهنگ، خاطرنشان کرد: بر اساس این طرح دستگاه‌های مختلف اجرایی استان، موظف به فراهم کردن شرایط و ارائه خدمات ویژه به این افراد می شوند و این طرح به زودی با حضور یکی از مقامات بلند پایه کشوری به مرحله اجرا در خواهد آمد.