به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالله جاسبی امروز چهارشنبه در چهاردهمین همایش معاونان عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به گسترش فضاهای این دانشگاه افزود: هر چند گوی سبقت را از دانشگاههای دولتی ربوده ایم اما به این مقدار قانع نیستیم و به افق های دور دست نظر داریم.

وی با بیان اینکه در بحث هدفمندی یارانه ها باید از اقتصادی سوبسیدی و غیرمستقیم عبور کرد و به یک اقتصاد سالم رسید، اظهار داشت: برای رسیدن به این هدف باید از پلی به نام هدفمندی یارانه ها عبور کرد. برای نیل به مقصود همه باید در دانشگاه آزاد همکاری داشته باشند.



جاسبی با تاکید بر عوارضی که هدفمندی یارانه ها در آینده به دنبال دارد، گفت: برخی اجزای ساختمان سازی در این دانشگاه با افزایش قیمت مواجه خواهد شد. بنابراین باید با افزایش کارایی خلاء موجود را برطرف کرد و در عین حال دنبال افزایش قیمت ها نباشیم.



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: در بحث هدفمندی یارانه ها در دانشگاه آزاد نیاز است تا استفاده از انرژی های خورشیدی و نو، بهره مندی ساختمانهای واحدها و مراکز از سیستمهای هوشمند و اینترنت را گسترش داد.



وی ضمن تاکید بر تنها درآمد دانشگاه آزاد از طریق شهریه دانشجویان، صرفه جویی بیشتر در تمام امور را سرلوحه کار معاونان دانست و گفت: ما که تنها درآمدمان از شهریه دانشجویان تامین می شود به علت شرایط مالی خانواده ها نمی توانیم شهریه ها را افزایش دهیم، باید انرژی خورشیدی را در اکثر واحدها از امسال به کار گیریم.



وی افزود: هرچند گفتیم ساختمان های آموزشی دانشگاه باید 4 طبقه باشد اما هرچه طبقات را بیشتر کنیم و ارتفاع را افزایش دهیم نه تنها استحکام بیشتر می شود بلکه میزان مصرف سرانه انرژی نسبت به ساختمان هایی که در سطح زمین توسعه یافته اند کمتر می شود.



جاسبی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به معاونان عمرانی دانشگاه آزاد به بیان استاندارد سازی خوابگاه ها پرداخت.



وی اظهار داشت: برای ما جان و سلامتی دانشجویان و استادان در اولویت اول اهمیت است و نمی خواهیم کوچکترین اتفاقی برای آنان بیفتد.



رئیس دانشگاه آزاد افزود: اگر یک ساختمان اجاره ای را به عنوان خوابگاه دانشجویان در نظر گرفته اند اما گاز آن از طریق لوله کشی نیست آن ساختمان را پس بدهید. این احتیاط حتی باید درمورد ساختمان های دانشگاه آزاد هم صدق کند.



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به برخی زمین های این دانشگاه که هنوز سند ندارند نیز اشاره کرد و گفت: بخشی از زمین های دانشگاه آزاد دردسر ایجاد می کنند. اگر واگذاری قطعی انجام شده باید سند منگوله دار دریافت شود اگر زمین ها اجاره ای است آنها را لازم نداریم.



وی در بخش دیگر سخنان خود به جذب نیروی جوان در دانشگاه تاکید کرد و افزود: دلیلی ندارد معاون یا مدیر بخشی از دانشگاه آزاد یک جوان فارغ التحصیل از دانشگاههای دولتی یا آزاد نباشد. زمانی که می توان از فارغ التحصیلان معدل بالا به جای افراد سن بالا و بازنشسته استفاده کرد چرا این کار را نکنیم.