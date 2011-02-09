افق آینده انقلاب بازگشت تمدن عظیم اسلامی است

حجت الاسلام محمد محمدیان در آیین رونمایی کتاب مروری بر کارنامه انقلاب اسلامی ایران با بیان اینکه امروز در تمام دنیا آزادگان و آزاد اندیشان و افرادی که به دنبال آرمان عدالتخواهی هستند نگاهشان به ایران دوخته شده اظهار داشت: ایران هم اکنون نقطه امید ملت های آزاده است و حقیقتا در درگاه خدا باید از این نعمت بزرگ تشکر کنیم.

وی افزود: رونمایی از این کتاب در آستانه 22 بهمن، هدیه ای عظیم به علاقه مندان انقلاب اسلامی است.

محمدیان تاکید کرد: افرادی که بخواهند کارنامه نظام را ببینند باید تصویر کاملی از فضای قبل از انقلاب اسلامی داشته باشند تا بتوانند مقایسه ای صحیح انجام دهند چرا که در 32 سال انقلاب اسلامی کارهای عظیمی صورت گرفته است. اما نسل جوان از دوران گذشته خبر ندارد و باید دانشگاهیان این وضعیت را به صورت کامل ترسیم کنند تا بتوانند مقایسه ای درست انجام دهند.

وی به تحریم های نظام استکبار علیه کشورمان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره و افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دشمن همواره در راه توطئه و تحریم کشورمان بوده که گاهی عیان و گاهی غیر عیان به دنبال کارشکنی و ایجاد موانع مختلف بوده است.

محمدیان ادامه داد: ملت ما همواره تحریم ها را به فرصت تبدیل کرده است و عملکرد درخشان نظام اسلامی در چنین فضایی بیان می شود که با فشارهای زیادی همراه بوده است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها اظهار داشت: دستاوردهای نظام در بخش سیاسی، مردم سالاری دینی و مشارکت مردم بوده است و در بخش های مختلف در هر کدام که بنگریم جزء افتخارات نظام اسلامی به شمار می آید.

وی خاطر نشان کرد: انقلاب اسلامی در کنار همه این دستاوردها به یک دستاورد عظیم دیگر نیز رسیده است که بازسازی تمدن عظیم اسلامی است.

محمدیان ادامه داد: ایران کشوری است که دارای عقبه مستحکمی در جهان و یک درصد جمعیت و مرز جغرافیایی جهان است.

وی با بیان اینکه 4 مولفه موجب ایجاد تمدن بزرگ اسلامی است، اظهار داشت: توجه به علم، تفکر و اندیشه و جایگاه عقل بسیار مهم است و اگر این مورد نبود اسلام هیچ گاه نمی توانست تمدن بسازد.

وی به نگاه پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) به علم اشاره کرد و اظهار داشت: درخشندگی اسلام همواره ناشی از توجه به علم در این دین است.

وی به دیگر مولفه های بازسازی تمدن اسلامی اشاره و تصریح کرد: توجه به کار و ارزش تلاش و کوشش از نکته هایی است که اسلام همواره به آن توجه دارد و این امر موجب شد رخوت و سستی در جامعه اسلامی به کار و جهاد تبدیل شود و مردم با تمام توان به دنبال سعی و تلاش باشند که ایجاد این فرهنگ نقش زیادی در تمدن سازی اسلامی داشت.

محمدیان تاکید کرد: مولفه سوم تقویت روحیه جمعی و مسئولیت پذیری در جامعه اسلامی است که این مورد هم نقش زیادی در تمدن سازی اسلامی دارد.

وی همچنین اخلاق گرایی و معنویت گرایی را از دیگر ویژگی های تمدن اسلامی دانست.

وی به پیشرفت های علمی در کشورمان اشاره کرد و افزود: از افتخارات عظیم انقلاب اسلامی با وجود 2 برابر شدن جمعیت افزایش 20 برابری فضای دانشگاهی است که در سال 57 ، یکصد و 52 هزار بود که در سال جاری به 4 میلیون دانشجو رسیده است که در دیگر بخش ها مانند هیئت علمی و بخش های پژوهش به پیشرفت های زیادی رسیده ایم.

وی به تدوین نقشه جامع کشور اشاره و اظهار داشت: نقشه جامع علمی کشور یکی از عظیم ترین کارها در شورای عالی انقلاب فرهنگی است که در حال حاضر آماده ابلاغ است که در 10 سال آینده آثار و نتایج اجرای آن در فضای علمی کشور نمایان خواهد شد.

محمدیان با بیان اینکه از زمانی که تولیدات علمی کشورمان به خصوص در مسائل هسته ای مطرح شد نقش زیادی در کشورهای منطقه داشت، افزود: تمامی ملت های اسلامی از اینکه ایران به توانایی هسته ای رسیده خوشحال هستند و این موضوع را متعلق به خودشان می دانند.

وی به تلاش های فراوان در دوره 32 انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: در 32 سال عمر انقلاب اسلامی به اندازه چندین نسل کار و تلاش صورت گرفت و موضوع جهاد در کشور به عنوان یک ارزش مطرح شد و در حال حاضر مسئولیت اجتماعی در میان مردم کشورمان و حفظ مشارکت در میان ملت ما بسیار بالاست.

وی با بیان اینکه معنویت در جامعه ما بعد از انقلاب اسلامی از مهمترین ویژگی های جامعه به شمار می آید، تصریح کرد: هم اکنون بعد از بقاع متبرکه، بزرگترین نماز جماعات در دانشگاه ها برگزار می شود و دانشگاه ها موجب شد موضوع اعتکاف در سراسر کشورمان نهادینه شود.

وی به افتخارات دانشگاهیان در 32 سال انقلاب اسلامی اشاره کرد و بیان کرد: جهاد علمی در دوران انقلاب اسلامی به اوج خود رسید و هم اکنون اکثریت اساتید و دانشگاهیان دلبسته نظام هستند چرا که نظام خود را ایجاد و حفظ کردند و ثمره تلاش های آنها در فضای دانشگاهی کشور جاری است.

محمدیان به تحولات اخیر مصر اشاره کرد و افزود: اتفاقات اخیر در کشورهای منطقه از جوانه های انقلاب اسلامی است که مردم کشورمان در 32 سال قبل با خروش عظیم به همه مردم دنیا ایستادگی در مقابل ظالمان را نشان دادند.

وی به سخنان برخی افراد در داخل کشور مبنی بر وجود توهم توطئه در کشور اشاره کرد و گفت: انقلاب اسلامی ایران همواره رقبای جدی در سطح جهان داشته و آنها هیچ گاه ترسی از تهدید به براندازی و تهدیدهای سخت نداشته اند ولی با این وجود برخی کج اندیشان موضوع توهم و توطئه را مطرح می کنند.

محمدیان در ادامه افزود: موضوع 11 سپتامبر یکی از مهمترین طراحی های آمریکا برای مهار ایران و بهانه ای برای حضور در نزدیک ترین مکان به ایران بود.

وی اضافه کرد: این موضوع بالاترین نوع اشغال نظامی توسط آمریکا بود و سعی داشتند تا با حضور در کنار کشورمان از پیشرفت های بیشتر جلوگیری کنند.

وی همچنین به انتخابات کشور عراق اشاره کرد و بیان داشت: آمریکایی ها 9 ماه تلاش کردند تا دولت طرفدار خود را به صحنه آورند ولی در پایان ناچار شدند دولتی شیعی و طرفدار نظام اسلامی ایران را بپذیرند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها اضافه کرد: موج بیداری اسلامی به سایر کشورهای منطقه رسیده است و طرفداران ایران در همه کشورها بیشتر شده اند که مصداق این موضوع در انتخابات مجلس بحرین و انتخاب اکثریت افراد حامی ایران است و دیگر مصداق این موضوع کشور لبنان است که با وجود اطلاق منطقه استراتژیک آمریکا این کشور هم اکنون تحت اراده مقاومت این کشور اداره می شود.

وی اظهار داشت: نظام استکبار با وجود برتری های علمی و اقتصادی و ارتباطاتی در حال عقب نشینی است و به دلیل تحولات اخیر منطقه هیچ خواب راحتی ندارد.

محمدیان در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم ملت ایران با ثبات و آرمان های عظیمی که دارد تکیه گاهی برای ملت های اسلامی در منطقه و جهان باشد و شاهد وعده قطعی الهی که حکومت جهانی حضرت مهدی است باشیم.