کارت هواداران باشگاه تراکتورسازی رونمایی شد

محمدحسین جعفری در حاشیه افتتاح ساختمان کانون هواداران باشگاه تراکتورسازی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کارت جدید هواداری این تیم هوشمند و دارای حافظه بوده و قابلیت استفاده در دستگاه های خودپرداز را دارد.

وی با بیان اینکه کارت هواداری یادشده با مشارکت یکی از بانک های خصوصی طراحی شده است، افزود: دارندگان این کارت ها می توانند از تخفیفاتی که فروشگاه های طرف قرارداد با باشگاه تراکتورسازی ارائه می دهند، برخوردار شوند.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز اظهار داشت: دارندگان کارت های هواداری همچنین می توانند از سونا و جکوزی باشگاه تراکتورسازی استفاده کرده و تماشاگر تمرینات تیم فوتبال تراکتورسازی باشند.

جعفری، با بیان اینکه کارت های هواداری تیم فوتبال این باشگاه در سه نوع طلایی، نقره ای و برنزی عرضه می شود، اظهار داشت: هزینه تهیه کارت های برنزی و نقره ای به ترتیب 12 و 30 هزار تومان است اما علاقمندان به تهیه کارت طلایی که خدمات ویژه ای ارائه می دهد، به دلخواه مبلغی بیش از 30هزار تومان را باید تقبل کنند.

تیم فوتبال تراکتورسازی هم اکنون با 35 امتیاز از 21 بازی به رده چهارم جدول رده بندی لیگ برتر(جام خلیج فارس) تکیه زده است.