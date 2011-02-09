مشعلهای گازی 2 میدان نفتی در خلیج فارس خاموش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر رحیمی با اشاره به برنامه ریزی شرکت ملی نفت برای جمع آوری گازهای همراه نفت در منطقه خلیج فارس، گفت: با گذشت نزدیک به 40 سال از سوختن گاز در سکوهای میادین سروش و نوروز بهمن ماه سالجاری سوختن گاز طبیعی در این میادین دریایی در خلیج فارس به پایان رسیده است.

وی با اشاره به خاموش شدن مشعل گازی سکوهای میادین نفتی سروش و نوروز، تصریح کرد: با اجرای طرح ان.جی.ال در این دو میدان نفتی از سوختن روزانه 26 میلیون فوت مکعب گاز شیرین همراه نفت جلوگیری می‌شود که از این میزان 20 میلیون فوت مکعب مربوط به میدان نفتی نوروز و 6 میلیون فوت مکعب مربوط به میدان نفتی سروش است.

مجری طرح جمع‌آوری گازهای همراه سروش و نوروز در شرکت نفت فلات قاره با اعلام اینکه بر اساس برنامه ‌ریزی‌ انجام گرفته تا سال 2012 میلادی با جلوگیری از سوختن روزانه این حجم گاز حدود 25 میلیون دلار درآمد نصیب کشور خواهد شد، اظهار داشت: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده اجرای پروژه مکانیزم توسعه پاک در سکوهای سروش و نوروز تا سال 2012 میلادی از ورود معادل 2 میلیون تن دی اکسید کربن به خلیج فارس جلوگیری می‌کند.

این مقام مسئول یادآور شد: آثار مثبت ناشی از ارسال گازهای همراه میادین سروش و نوروز به جزیره خارگ، تنها در بعد درآمدزایی خلاصه نمی‌شود و با اجرای این طرح در واقع بخش مهمی از پروژه بزرگ و ملی NGL جزیه خارگ به اجرا درآمده است.

رحیمی با یادآوری اینکه گاز همراه نفت میادین سروش و نوروز پس از تفکیک اولیه در سکوهای دریایی توسط خطوط لوله به سکوی تقویت فشار ابوذر ارسال و سپس برای مصرف جزیره خارگ منتقل می‌شود، اعلام کرد: بخشی از گاز انتقالی از میادین سروش و نوروز به عنوان سوخت مصرفی مورد نیاز توربین‌های مجتمع نفتی ابوذر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: ایستگاه تقویت فشار و نم‌زدایی گاز در محل سکوهای سروش و نوروز موجود است و گاز ورودی به جزیره خارگ به دلیل فقدان گوگرد، در تأسیسات نفتی خارگ استفاده می‌شود و شرکت نفت فلات قاره از دریافت گاز شیرین از مجتمع پتروشیمی خارگ بی‌نیاز خواهد شد.

در همین حال پیشتر محسن خجسته مهر معاون وزیر نفت یکی دیگر از طرحهای آماده بهره برداری در بهمن ماه سالجاری را فاز اول طرح جمع آوری گازهای همراه (ان.جی.ال) خارگ عنوان کرده و به مهر گفته بود: در این طرح با نصب و راه اندازی خطوط لوله زیر دریایی میادین نفتی سروش و نوروز و انتقال گازهای همراه به خارگ رسما راه اندازی می شود.



به گزارش مهر، هدف از راه اندازی پروژه NGL خارگ جمع آوری روزانه حدود 600 میلیون فوت مکعب گاز همراه از سکوهای نفتی بهرگانسر، سروش، نوروز، فروزان، ابوذر، خارک و میادین دورود یک و دو است.