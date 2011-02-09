تسهیلات ویژه مسکن و شهرسازی قم برای انبوه سازان و خودمالکین

محمدرضا قلندر در گفتگو با خبرنگار مهر در قم‏، اظهار داشت: انبوه سازانی منافع مالی کافی برای تکمیل واحدهای مسکونی ندارند می توانند به سازمان مسکن و شهرسازی استان قم مراجعه کنند تا از طریق این سازمان برای دریافت تسهیلات قرض الحسنه در قالب تسهیلات مسکن مهر به بانکهای ذی ربط معرفی شوند.



وی ادامه داد: انبوه سازان مورد نظر باید تا اتمام پروژه، اعضایی که برای دریافت تسهیلات مسکن مهر شرایط لازم را دارند به ما معرفی کنند و در صورتی که صاحبان واحدهای مسکونی دارای شرایط لازم نباشند، انبوه سازان پس از بهره برداری واحدهای مسکونی، به بانکها معرفی می شوند تا بانکها بر اساس ضوابط اعطای تسهیلات، اقدام به دریافت سود متعارف کنند.



رئیس سازمان مسکن و شهرسازی قم همچنین از اعطای تسهیلات ویژه به خودمالکینی که فرم جیم آنها قبلا قرمز شده است خبر داد و یادآور شد: افرادی که قبلا از سازمان مسکن و شهرسازی زمین دریافت کرده‌اند و زمین به نام خودشان می باشد و بودجه‌ای برای ساخت واحدهای مسکونی ندارند، با وجود اینکه فرم جیم آنها قرمز است ولی آنها را برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی می کنیم.



قلندر افزود: این افراد تا آخر بهمن ماه فرصت دارند که مدارک مورد نیاز را برای سازمان مسکن و شهرسازی ارسال کنند.

وی خاطرنشان کرد: در تابستان امسال با مجوز وزیر مسکن و شهرسازی، چهار هزار و 300 واحد مسکونی در قالب خودمالکین به بانکها معرفی شدند و در دهه مبارک فجر نیز برای هزار واحد مسکونی دیگر مجوز گرفتیم.



کارمزد تسهیلات قرض الحسنه مسکن مهر در قم 7 درصد است



رئیس سازمان مسکن و شهرسازی قم در ادامه با اشاره به مزایا و تسهیلاتی که دولت در قالب مسکن مهر ارائه می‌دهد اظهار داشت: اختصاص زمین رایگان به مسکن مهر یکی از این تسهیلات است که حدود یک سوم از هزینه های ساخت مسکن را کاهش می دهد.



وی اعطای تسهیلات قرض الحسنه را یکی دیگر از امتیازات مسکن مهر برشمرد و تصریح کرد: میزان اخذ کارمزد این تسهیلات در شهرهای مختلف از 4 تا 9 درصد تعریف شده است، یعنی این میزان در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت 4 درصد، در شهر قم 7 درصد و در تهران 9 درصد است.



قلندر گفت: حجم تسهیلات اعطایی در بخش سنتی سازی 20 میلیون تومان، در بخش نیمه صنعتی 22 میلیون تومان و در صنعتی سازی 25 میلیون تومان است و بیشتر تسهیلات اختصاص یافته به مسکن مهر در قم از نوع صنعتی سازی است.



رئیس سازمان مسکن و شهرسازی کمک دولت در اجرای تاسیسات زیربنایی را از دیگر امتیازات این طرح عنوان کرد و یادآور شد: در مورد تاسیسات زیربنایی فقط حق انشعاب از متقاضیان مسکن مهر اخذ می شود و هزینه تاسیسات زیربنایی آب و فاضلاب و برق بر عهده دولت، استانداری و شرکت های ذی ربط است.



وی تخفیف 50 درصدی در هزینه صدور پروانه مسکونی، محدودیت زمان ساخت، قیمت مقطوع احداث واحدها، اصلاح الگوی مصرف در بخش مسکن، افزایش کیفیت ساخت و ساز مسکن و کاهش تورم را از دیگر ویژگی های مسکن مهر برشمرد.

تا پایان دولت دهم 100 درصد ساخت و سازها صنعتی می‌شود



قلندر با تاکید بر اینکه ساخت و ساز مسکن به سرعت در حال صنعتی شدن و استفاده از تکنولوژی های نوین است، اظهار داشت: در ابتدای فعالیت دولت نهم تنها یک درصد ساخت و سازها در کشور به صورت صنعتی بود اما اکنون این میزان به 30 درصد افزایش یافته و تا پایان دولت دهم به 100 درصد می رسد.



وی اضافه کرد: با توجه به سیاست های وزارت مسکن و شهرسازی، با اجرایی شدن طرح هدفمندکردن یارانه ها به هیچ وجه قیمت تمام شده مسکن افزایش نمی یابد.



بهره برداری از هفت مسجد تا سال آینده



رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان قم همچنین از احداث هفت باب مسجد با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 680 میلیون تومان تا مرداد ماه سال آینده در پردیسان خبر داد.



وی گفت: برای احداث 6 باب مسجد مبلغ یک میلیارد و 800 میلیون تومان و برای احداث یک مسجد جامع مبلغ 780 میلیون تومان و در کل دو میلیارد و 680 میلیون تومان تامین اعتبار شده است.



قلندر افزود: وزیر مسکن و شهرسازی در سفری که به قم داشت دستور داد پنج باب مدرسه و پنج باب مسجد در پنج شهر استان قم تامین اعتبار شود که مبلغ 500 میلیون تومان اعتبار در این خصوص اختصاص داده شد.



وی تصریح کرد: وزارت مسکن و شهرسازی هزینه ساخت 110 باب مدرسه را تا مرحله سفت کاری تامین می‌کند که سهم قم از این تعداد، دو مدرسه است و همچنین با دستور وزیر مسکن و شهرسازی پنج قطعه زمین رایگان در محدوده هزار هکتاری مسکن مهر پردیسان برای احداث مدارس در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفت.



رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان قم با اشاره به پرداخت 230 میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن مهر اظهار داشت: حدود 50 درصد از شغل های ایجاد شده در قم مربوط به بخش مسکن مهر است.