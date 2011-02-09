حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان دهنده حمایت از دستاوردهای نظام است

علیرضا باقری ثالث در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اشاره به فرارسیدن ۲۲ بهمن و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی گفت: حضور مردم در این راهپیمایی نشان می‌دهد که آنان با وجود برخی مشکلات در اجرای تمام طرح‌ها با نظام همراه بوده و از آن حمایت می‌کنند.

وی ادامه داد: شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن وظیفه هر ایرانی است و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری برای حضور گسترده در این راهپیمایی، شرکت درآن یک وظیفه شرعی است.



رئیس دانشگاه حضرت معصومه (س) با بیان اینکه حضور گسترده مردم در راهپیمائی ۲۲ بهمن از دو جنبه حائز اهمیت است ابرازداشت: یک جنبه حضور مردم، مربوط به مسائل و رویدادهای بین المللی است که با توجه به شرایط کنونی جهان و قیام برخی از کشورهای عربی رخ داد حساسیت این روز دو چندان شده است.



وی با اشاره به اینکه دشمنان سعی دارند با تبلیغات خود تاثیرگذاری ایران بر انقلاب‌های اخیر را انکار کنند، بیان داشت: با حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن و نشان دادن وفاداری خود به انقلاب و آرمانهای آن قطعا این توطئه دشمنان نقش برآب می‌شود.



باقری ثالث در ادامه به تحولات داخل کشور و تاثیرگذاری آن بر حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اشاره داشت وابراز داشت: با توجه به پیشرفتهای کشور در جنبه‌های مختلف اقتصادی، علمی و فناوری و اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها حضور مردم در صحنه نشان دهنده حمایت آنان از دولت و دستاوردهای نظام خواهد بود.