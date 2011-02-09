اقدام موثری برای رفع ترافیک مرکز مازندران انجام نشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بهروش صبح چهارشنبه در جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر ساری که با حضور استاندار مازندران برگزار شد به مشکلات ترافیکی شهر ساری اشاره کرد و گفت: مرکز مازندران از مدت ها قبل با مشکل ترافیک شهری مواجه است و با مسئولان ارشد استانی مذاکراتی شده که همچنان بهبودی را شاهد نیستیم.

وی با اشاره به ایتکه ساخت کمربندی شمالی ساری قدمتی 36 ساله دارد اظهار داشت: قرارداد مجدد ساخت این پروژه در سال 75 با شرکت بنیاد منعقد شده است ولی در مقطع فعلی با 60 میلیارد تومان هزینه هم به اتمام نمی رسد.

بهروش با بیان اینکه ساخت کمربندی شمالی باید از اعتبارات ملی تامین شود یادآور شد: متاسفانه وزارت راه و ترابری در این پروژه کم کاری کرده و از شهرداری ساری برای تکمیل آن یاری خواسته است.

وی با اعلام اینکه تردد شهروندان در مسیرهای مرکز شهر به واسطه ترافیک سنگین، گاهی تا یک ساعت هم می انجامد گفت: به واسطه وجود رانش زمین در منطقه کیاسر و مفقود شدن مکان احداث کارخانه کمپوست، این تاسیسات از ساری به قائم شهر انتقال یافته است.

این عضو شورای اسلامی شهر ساری با اشاره به موفقیت های عمرانی معاون سابق عمرانی استاند اری مازندران تصریح کرد: بسیاری از مشکلات مرکز مازندران در حوزه ترافیک، انتقال زندان، مطالبات فروشگاه رفاه و کارخانه کمپوست در برهه کنونی همچنان به قوت خود باقی است.

جمال باقری، دیگر عضو شورای اسلامی شهر ساری با اشاره به اینکه استانداری در اجرای پروژه کمپوست ساری باید با شهرداری مشارکت کند اظهار داشت: متاسفانه مسئولان ارشد استان، عدم استقبال مسئولان شهری برای اجرای این پروژه را دلیل عدم تخصیص اعتبار احداث کارخانه کمپوست در مرکز مازندران عنوان کردند که صحیح نیست.

وی افزود: معاون عمرانی استاندار مازندران در جلسه اخیر در شورا قول همکاری استانداری برای تحقق ساخت کارخانه کمپوست مرکز مازندران را به شهروندان ساروی دادند.

رئیس کمیسیون بهداشت شورای اسلامی شهر ساری با اشاره به اینکه شهرداری ساری سالانه هزینه بسیار بالایی برای جمع آوری و دفن زباله به خارج از شهر متحمل می شود اظهار داشت: احداث پروژه تولید برق از زباله علیرغم طرح دو ساله هنوز اجرایی نشده است.

وی با بیان اینکه بسیاری از مصوبات شهرداری ساری در سفر دولت از وظایف راه و ترابری مازندران است افزود: در صورتی که این دستگاه اجرایی نسبت به تعهدات خود عمل نکند چه کسی باید نسبت به مواخذه مدیر مورد نظر اقدام کند.

ترافیک ساری را شهروندان مازنی ایجاد می کنند

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر ساری با اشاره به اینکه نگاه مدیریت ارشد استان به شهر ساری نسبت به سایر شهرهای کوچک مازندران باید متفاوت باشد گفت: نگاه معاون عمرانی استاندار به توسعه مرکز استان باید مانند سایر نقاط مازندران باشد.

فرامرز نقیبی با بیان اینکه ساری به عنوان مرکز مازندران نسبت به سایر مراکز استانهای کشور از فقر زیادی در حوزه توسعه شهری رنج می برد اظهار داشت: علیرغم وحود مسئولان مازنی در پست های کشوری، این استان هنوز در عقب ماندگی محض به سر می برد.

وی به مصوبه سفر دوم دولت مبنی بر احداث سایت اداری در مرکز مازندران اشاره کرد و افزود: با وجود اینکه سفر سوم دولت به استان انجام شده، اجرای این پروژه در ساری همچنان بلاتکلیف باقی مانده است که نبود سایت اداری اساسی ترین مشکل ایجاد کننده ترافیک در ساری است.

نقیبی با بیان اینکه متاسفانه شهروندان ساروی جور حمل و نقل و ایاب و ذهاب شهروندان سایر نقاط استان را می کشند اظهار داشت: مردم فهیم ساری بسیار پاکدامن بوده و شهرداری و شورای شهر را به واسطه تقصیراتشان خواهند بخشید.

عدم پرداخت بدهی فروشگاه رفاه به شهروندان ساروی

محمد دامادی، دیگر عضو شورای اسلامی شهر ساری با اشاره به اینکه هنوز فروشگاه رفاه بدهی خود را به شهرداری و شهروندان ساروی پرداخت نکرده است اظهار داشت: ظاهرا مسئولان این فروشگاه هیچ اعتنایی به اظهارنظرهای مدیران ارشد استان و شهرستان ندارند.

دامادی از زباله به عنوان مشکل لاینحل مردم ساری نام برد و گفت: در صورت افتتاح آزاد راه تهران شمال، افزایش سفرها سبب بروز مشکلات عدیده برای مردمان شهرهای مرکزی استان می شود.

وی با بیان اینکه ساخت کمربندی شمالی ساری به مثابه پیراهن عثمان شده است اظهار داشت: علیرغم اینکه پروژه فوق در لیست طرح های ملی قرار گرفته است ولی راه و ترابری برای تسریع در اجرای این پروژه کم کاری می کند.

دامادی خواستار تکمیل فرهنگسرای ساری از مصوبات سفر دولت به شهرستان شد و گفت: با توجه به رویکرد فرهنگی دولت در سفرهای استانی، امیدواریم بخشی از این اعتبارات عاید شهروندان ساروی شود.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی شورا شهر ساری به ساخت فرهنگ سرای مرکز مازندران اشاره کرد و اظهار داشت فرهنگسرای شهر ساری باید تکمیل شود و با توجه به رویکرد فرهنگی دولت در سفر های استانی امیدواریم شاهد جهشی در اتمام فرهنگسرا باشیم.