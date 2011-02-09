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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۰۴

رئیس دیوان عدالت اداری:

دفاتر دیوان عدالت اداری در مراکز استانها تاسیس می شود

دفاتر دیوان عدالت اداری در مراکز استانها تاسیس می شود

حجت الاسلام محمدجعفر منتظری گفت: نمایندگان مردم در مجلس خواهان راه اندازی شعب دیوان عدالت اداری در مراکز استانها بودند که این امر امکان پذیر نیست اما دفاتر این دیوان در مراکز استان ها تاسیس می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری در اولین نشست هم‌اندیشی حقوقی و مراکز استان‌ هرمزگان از راه‌اندازی دفاتر این دیوان در مراکز استان‌ها در آینده خبرداد.

وی ادامه داد: راه‌اندازی این دفاتر جزء وظایف و تکالیف ما است و بخش عمده کارهای آن انجام شده و با همکاری استانداری‌ها و مجموعه‌های قضایی استان راه‌اندازی خواهد شد.

منتظری در نشست هم‌اندیشی مسئولان و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: این‌ دفاتر ارتباط مردم استان‌ها را با دیوان و بالعکس برقرار می‌کنند.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون بحش عمده‌ای از کارها در دیوان عدالت اداری از طریق سیستم نرم‌افزاری انجام می‌شود.

رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص رشد شکایات در این دیوان گفت: رشد شکایات در سال 89 در مقایسه با پارسال یک رشد غیر قابل قبول بوده است.

وی خاطرنشان کرد: از مجموعه شکایات وارده حدود 50 درصد رد می‌شود و 50 درصد پذیرفته می‌شود که البته رقم 50 درصد مذکور نیز از نظر ما بسیار بالاست.

یادآور می‌شود این نشست، اولین جلسه حقوقی در استان هرمزگان بود که مورد استقبال مسئولان استان و کارشناسان قضایی قرار گرفت.

کارشناسان اذعان کردند که این نشست هم اندیشی در نوع خود در 32 سال اخیر بی نظیر بوده است و قطعا آثار مفیدی در رفع مشکلات مردم خواهد داشت.

کد مطلب 1249792

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