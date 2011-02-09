بازیکنان فیروزصفه به دلیل غرور کاذب محکوم به شکست شدند

مهرداد جابری در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون بازی این هفته تیمش مقابل کیشایر قم اظهار داشت: در سه هفته گذشته به دلیل بدشانسی، توپهای ما وارد دروازه نمیشود و بد بازی کردن ما باعث شد که نتوانیم مقابل این تیم به پیروزی برسیم اما امیدوارم روز پنجشبنه سه امتیاز بازی را ازآن خود کنیم.
وی با بیان اینکه تیم کیش ایر یکی از تیمهای خوب لیگ به شمار میرود، تصریح کرد: در هفتههای گذشته استرس و بیتجربگی بازیکنان، مهمترین دلیل باخت فیروزصفه و از بین رفتن فرصت قهرمانی تیمهای اصفهانی در لیگ بود زیرا 70 درصد بازیکنان تیم ما جوان هستند و بیتجربگی آنها مشکلاتی برای تیم ایجاد میکند.
بازیکن تیم فیروزصفه اصفهان در مورد حمایت مسئولان و رسانهها از تیم فیروزصفه طی هفتههای گذشته ادامه داد: وقتی از جوانان حمایت شود، غرور کاذب آنها باعث میشود که دچار استرس شوند و به دلیل حاشیهها و حمایتها نتوانند تمرکز خود را بر نتیجهگیری معطوف کنند.
وی اضافه کرد: مطمئن باشید این دو باخت باعث افزایش انگیزه بازیکنان و از بین رفتن غرور آنها شد از این رو در دو بازی آینده تلاش خود را بر کسب سه امتیاز بازی و رسیدن به بهترین جایگاه در جدول ردهبندی میگذاریم و در این راه از هیچ چیز فروگذار نمیکنیم اگرچه تیمهای ماهان و گیتیپسند، عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشتند اما قهرمانی حق تیم منصوری است زیرا منصوری از نظر ساختار و تاکتیک تیمی از دو تیم اصفهانی بهتر است.
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