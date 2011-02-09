مسعود دانشور در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان، پیرامون شرایط گیتی‌پسند برای بازی روز پنجشنبه این تیم مقابل راه ساری اظهار داشت: تیم ما در حال حاضر شرایط خوبی دارد و اگرچه تعدادی از بازیکنان تیم در اختیار ما نیستند اما تلاش می‌کنیم که سه امتیاز این بازی را ازآن خود کنیم.

وی در مورد علل صدرنشینی تیم منصوری و احتمال قهرمانی آن در مسابقات لیگ برتر ادامه داد: دو تیم اصفهانی ماهان و گیتی‌پسند در طول فصل به جان یکدیگر افتاده بودند و همه به دنبال این بودند که ببینند تیم رقیبشان چه کار می‌کند در حالیکه تیم منصوری با خیال راحت و آرامش خاطر، امتیاز بازیهای خود را کسب کرد و به صدر جدول رسید.

بازیکن تیم گیتی‌پسند اصفهان بیان داشت: ما با استرس بازی می‌کردیم و تیم ماهان نیز از استرس بسیاری در مسابقات خود برخوردار بود و همین مسئله باعث شد که منصوری دو هفته پیش از پایان مسابقات، 80 درصد راه قهرمانی را طی کرده و صدر جدول را در اختیار خود درآورد.

وی با بیان اینکه عوض کردن سه سرمربی در طول فصل برای هر تیمی کار دشواری است، خاطرنشان کرد: تیم ما با وجود اینکه در حال حاضر شش ماه از تشکیل آن می‌گذرد عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشته و باید توجه داشت که سه بار تغییر کادر فنی در تیم ما باعث شد که کار گیتی‌پسند در لیگ بسیار دشوار شود.

دانشور گفت: هر تیمی با شرایط ما مواجه بود حتی در جایگاه سوم جدول هم قرار نداشت و وضعیت بدتری نسبت به گیتی‌پسند داشت و به نظر من تیم ما تا اینجای کار عملکرد بدی از خود به نمایش نگذاشته است.

وی در مورد شایعات پیرامون اختلاف برخی بازیکنان تیم با سید مهدی ابطحی، سرمربی این تیم اصفهانی اضافه کرد: اینکه ابطحی در پایان فصل چه تمرین و تاکتیکی را برای بازیکنان گیتی‌پسند تدارک ببیند به نظر خودش بستگی دارد و به نظر من نباید به این مسئله خرده گرفت ضمن اینکه هیچیک از بازیکنان با ابطحی اختلاف ندارند و این شایعات اصلا صحت ندارد.