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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۰۶

گزارش خبری مهر ـ3/

مدیران صنعت چاپ با بداخلاقی‌ روبرو هستند

مدیران صنعت چاپ با بداخلاقی‌ روبرو هستند

یکی از فعالان صنعت چاپ گفت: فعالیت مدیران صنعت چاپ با مشکلات و بداخلاقی‌های زیادی روبروست و نسل حاضر تقریبا با اسلاف خود قطع رابطه کرده و نقش پیشکسوتان را نادیده گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب "هویت پایداری" نخستین آلبوم تصاویر فعالان صنعت چاپ ایران بعد از ظهر سه‌شنبه 19 بهمن با حضور حجت‌الاسلام رسول جعفریان رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، اسماعیل دمیرچی مولف کتاب و دیگر فعالان و پیشکسوتان صنعت چاپ کشور در کتابخانه مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

اسماعیل دمیرچی  خطاب به مدیران و فعالان عرصه چاپ که در سالن حاضر بودند، گفت: از این که در تهیه کتاب شما توفیق یافتم خدا را سپاسگذارم. همیشه آرزو داشتم مجموعه‌ای از شرح حال دست اندرکاران صنعت چاپ و عزیران گمنامی را که در سراسر کشور در سکوت به توسعه فرهنگی کشور خدمت می‌کنند، تولید کنم.

این پیشکسوت عرصه صنعت چاپ گفت: در به تصویر کشیدن نمونه‌های قابل لمس این صنعت، نوش‌ها و نیش‌های زیادی را تحمل کردم که با چاپ این کتاب همه نیش‌ها نیز به نوش تبدیل شد. این کتاب در واقع آلبوم خانواده بزرگ صنعت چاپ کشور است و بسیاری از اعضای این خانواده بدون این‌که یکدیگر را از نزدیک دیده باشند، عضوی از یک خانواده شده اند.

دمیرچی گفت: متاسفانه مدیران صنعت چاپ با مشکلات و بداخلاقی‌ها درگیر هستند و نسل حاضر تقریبا با اسلاف خود قطع رابطه کرده و نقش پیشکسوتان را نادیده گرفته است. ریشه‌های این صنعت در حال فراموشی هستند. در چنین شرایطی خواستم با چاپ این کتاب حلقه اتصالی میان گذشته و حال باشم. باید از تجربه‌های پیشینیان استفاده شود و به راستی چگونه می‌توانستم بدون تهیه این آلبوم مسیر این حرکت را هموار کنم؟

وی در پایان خطاب به فعالان صنعت چاپ گفت: شما در پایگاه‌های مقدسی به نام چاپخانه، لیتوگرافی و صحافی هستید و با تولید و عرضه کتاب تولید و نشردهنده کلمه و تکثیرکننده دانایی هستید.

کد مطلب 1249802

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