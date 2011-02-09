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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۲۸

حجم توطئه‌ های دشمنان بیانگر عظمت انقلاب اسلامی ایران است

حجم توطئه‌ های دشمنان بیانگر عظمت انقلاب اسلامی ایران است

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان گفت: انقلاب اسلامی ایران نسبت به گذشته زنده تر و بالنده تر به سمت جلو حرکت می کند و حجم توطئه های امروز دشمن بیانگر عظمت انقلاب اسلامی ایران است.

حجت الاسلام جمال یاری در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک ایام الله دهه فجر به امت فجر آفرین و سلحشور ایران اسلامی افزود: در راه این انقلاب خون های بسیاری ریخته شد و مسئولان مدیون رشادت شهدا و ایثارگران و جان برکفان انقلاب اسلامی هستند و این انقلاب از جایگاه رفیعی در بین ملل مختلف جهان برخوردار است بنابراین بر یکایک مدیران لازم است که دستاوردهای انقلاب را برای مردم بیان کنند.
 
وی با بیان اینکه حفظ ارزشهای نظام یک تکلیف است، اظهارداشت: همه باید ضمن حفظ وحدت و اتصال آن به ولایت فقیه پشتیبان این اصل باشند و عملاً حمایت بی دریغ از رهبری که یکی از اصلی ترین رکن نظام است را به انجام برسانند.
 
عضو شورای فرهنگ عمومی استان جلوه دهه فجر انقلاب اسلامی را فرصت مناسبی برای تجدید بیعتی دوباره با رهبری دانست و گفت: از این فرصت مبارک باید استفاده کرد تا تمام دلسوختگان، عاشقان و وارثان مکتب انقلاب ضمن تجدید میثاق با ارزشها و آرمانهای انقلاب، جانفشانی موحدان پاک طینت و مبارزان عاشق را گرامی بدارند.
کد مطلب 1249804

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