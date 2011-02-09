ملت ایران همچنان انقلابی هستند/ محور سین سین نباید شکست می خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، "غضنفر رکن آبادی" در گفتگو با روزنامه السفیر اظهار داشت: ملت ایران راه خود را انتخاب کرده و همچنان همراه انقلاب است.

وی بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره مصر را هشداری به ملت مصر درباره احتمال دخالت آمریکا و رژیم صهیونیستی در روند حرکت انقلابی آنها دانست.

سفیر ایران در بیروت در ادامه در ارتباط با مسئله تحولات اخیر لبنان با تمجید از "نجیب میقاتی" نخست وزیر جدید لبنان، افزود: ایران از تلاشهای سعودی سوری که در نهایت شکست خورد حمایت می کرد.

وی تاکید کرد: ما معتقدیم اگر این تلاشها به ثمر می رسید آنچه که در روزهای اخیر در لبنان رخ داد، به وقوع نمی پیوست.

رکن آبادی در ادامه با تاکید بر ضرورت وحدت ملی در لبنان، اظهار داشت: حزب الله لبنان جنبشی برای مقاومت علیه رژیم صهیونیستی است و ایران نیز عقیده دیگری غیر از این ندارد.