آغاز برگزاری دوره های آموزشی ویژه عشایر بهبهان

فرشین پودنچی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز، اظهار داشت: باتوجه به استقبال بی ‌نظیر عشایر این شهرستان از دوره‌ های فنی و حرفه ‌ای، دوره‌ های جدید در مناطق دره‌ بازار، دره شیخ، بیل‌کنی و کوره جبور برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: خیاطی، گلسازی، ظروف حجمی و ... ازجمله دوره‌ های برگزار شده ویژه عشایر این شهرستان است.



رئیس مرکز فنی و حرفه‌ ای بهبهان افزود: همچنین رشته ‌های برق صنعتی، اره‌ کار و دریل کار از دوره‌ های برگزار شده ویژه برادران در مرکز است.



عضو شورای اداری شهرستان بهبهان ادامه داد: با برگزاری این دوره‌ ها و تا پایان سال ‌جاری 100 درصد تعهدات مرکز فنی و حرفه ‌ای بهبهان محقق می ‌شود.



پودنچی تصریح کرد: همچنین به مناسبت دهه فجر نمایشگاه پروژه ‌محوری شامل تمام دستاوردهای کارآموزان در مرکز برپا شده است.



وی در ادامه گفت: دستاوردهای کارآموزان زندانی، روستایی، عشایر و کارگاه‌ های خواهران و برادران در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گرفته که برخی از این دستاوردها نیز قابل ‌فروش است.



رئیس مرکز فنی و حرفه‌ ای بهبهان اضافه کرد: دومین همایش یک روزه مشاوره شغلی و هدایت کارآموزی نیز در بخش جانبی این نمایشگاه برگزار شد.



وی اظهار داشت: دوره دو روزه آموزشی ویژه مشاوران بخش خصوصی و آموزشگاه ‌های آزاد و استانداردنویسی ویژه مربیان مراکز فنی و حرفه‌ای و آموزشگاه ‌های آزاد نیز برگزار شد.



پودنچی یکی از مهم‌ترین اقدامات اخیر انجام شده را بازدید کارشناسان آموزش و پرورش از کارگاه ‌های فنی و حرفه‌ ای عنوان کرد و افزود: در راستای تعامل و همکاری دوجانبه و به منظور آشنایی با محیط و شرایط کارگاه‌ های آموزشی کارشناسان آموزش و پرورش آبادان از بخشهای مختلف مرکز از جمله بخش اداری و کارگاه ‌های آموزشی این برنامه پیاده ‌سازی شد.



وی خاطرنشان کرد: تعامل با آموزش و پرورش می‌ تواند در ارتقای سطح علمی موثر بوده و زمینه‌ ساز مبادله تجربیات میان طرفین باشد.