به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید پورمحمدی امروز در مراسم افتتاحیه و آغاز کار رسمی بانک گردشگری از برنامه ها و حمایتهای جدی بانک مرکزی از فعالیتهای بانکداری در مناطق آزاد خبرداد و گفت: در حال حاضر تاسیس یک بانک در منطقه آزاد با سرمایه 100 میلیارد تومان امکانپذیر است و بسیاری از محدودیتهای بانکداری در این مناطق برداشته شده است.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به نرخ 17 درصدی سپرده قانونی بانکها در سرزمین اصلی، این نرخ در مناطق آزاد را 5 درصد ذکر کرد و افزود: در سرزمین اصلی بانکها موظف هستند که 25 درصد از درآمد خود را به صورت مالیات بپردازند اما در مناطق آزاد بانکها از معافیت 20 ساله مالیاتی برخوردار هستند.

وی بر آزادی عمل در نرخ سپرده ها و سود تسهیلات بانکی تاکید و از پیشنهاد بانک مرکزی برای ایجاد بانکهای جدید برون مرزی با سرمایه 10 میلیون دلار برای فعالیتهای صرفا ارزی در مناطق آزاد خبرداد و افزود: زمینه حضور بانکها در مناطق آزاد را بیشتر فراهم می کنیم و بانکها را از سمت کمی به سمت کیفی می بریم.

پورمحمدی از اعلام مشوقهای بانکداری در مناطق آزاد توسط بانک مرکزی خبرداد و عنوان کرد: بر اساس برنامه ریزی ها باید تمام بانکهای خصوصی سرمایه خود را به 400 میلیارد تومان برسانند و در پایان سال دیگر بانکی که کمتر از این رقم سرمایه داشته باشد را شاهد نخواهیم بود.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی تائید صلاحیت مدیران بانکها را با دقت نظر بیشتر ادامه خواهد داد و نظارت بیشتر بر آن خواهد داشت، تصریح کرد: طرح تحول نظام بانکی در جهت ارتقاء بانکداری و افزایش استانداردهای بانکداری عملیاتی خواهد شد.

وی بر رقابت منصفانه در فضای کسب و کار کشور تاکید کرد و افزود: بانک مرکزی انحلال فعالیت 48 تعاونی اعتباری را اعلام کرده است و تا پایان سال رویه ای به نام تعاونی اعتبار آزاد دیگر وجود نخواهد داشت. از 1700 تعاونی اعتبار در کشور حدود 1500 مورد به صورت صنفی فعالیت می کردند که فعالیت 700 تعاونی تائید و به آنها مجوز از سوی بانک مرکزی ارائه شد.

پورمحمدی افزود: بیش از 700 تعاونی هم که مسیر اشتباه را طی می کردند جمع آوری شدند، 120 تعاونی اعتبار آزاد نیز فعالیت می کردند که زمینه تبدیل تعدادی از آنها به موسسه قانونی فراهم شد، 15 تعاونی اعتباری نیز قبلا منحل شده بودند و تعدادی از آنها نیز از سوی بانک مرکزی با اخطار مواجه شدند.

وی اظهارامیدواری کرد که از سال آینده با اتمام موضوع فعالیت تعاونی اعتبار بدون مجوز، ساماندهی لیزنگها و صندوقهای قرض الحسنه اجرایی شود و در عین حال از ساماندهی صرافی ها تا پایان سال جاری خبرداد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد که با اجرای طرح تحول نظام بانکی از ثمره بانکداری اسلامی در کشور بهره مند شویم.

پورمحمدی ظرفیت گردشگری در کشور را 21 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: ایران می تواند با ظرفیتهایی که دراین بخش دارد بین 10 کشور اول توریسم پذیر در دنیا قرار گیرد، این در حالی است که هم اکنون در جایگاه 94 قرار دارد.

وی با بیان اینکه هر گردشگر زمینه ایجاد 6 شغل، درآمد ارزی و غیره ایجاد می کند، افزود: حوزه پولی و مالی و سیاست گذاران پولی در این زمینه باید نقش ایفا کنند.

همچنین در این مراسم منوچهر زمانی فریز هندی مدیرعامل بانک گردشگری نیز گفت: این بانک با تجهیز منابع مالی از طریق جذب سپرده ها و استفاده از سایر ابزارهای پولی و مالی و تخصیص آنها برای اعطای تسهیلات اعتباری و سرمایه گذاری در عرصه های مختلف اقتصادی، از طریق انجام کلیه عملیات مجاز بانکی ریالی و ارزی در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور و سیاستهای پولی بانک مرکزی اقدام خواهد کرد.

وی با اشاره به پذیره نویسی بانک افزود: صنعت گردشگری جایگزینی برای درآمدهای رو به پایان نفتی است. اعتبار یک بانک صرفا بر مبنای سوددهی مالی سنجیده نمی شود، بلکه پایبندی به اصول حرفه ای است که آن را به بانکی معتبر تبدیل می کند.