انقلاب اسلامی حرمت زن ایرانی را ارتقاء بخشید

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهری مهدوی ظهر چهارشنبه در همایش بانوان تحت عنوان "انقلاب اسلامی، استحکام خانواده، رسالت و منزلت زن" که در سالن آمفی تئاتر سازمان تبلیغات اسلامی افزود: انقلاب اسلامی توسط امام راحل(ره) بگونه ای محکم و استوار بنا و پی ریزی شده است که تا همیشه تاریخ نه تنها مستعمره شرق و غرب نخواهد شد بلکه برای رهایی دیگر کشورها نیز الگو است.

وی اوج شکوهمندی تاریخ ایران را در سال 57 برشمرد و خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی به همت مردان و زنان آزاده ی این مرز وبوم به رهبری ابرمردی از مکتب اسلام به خودباوری، هویت اسلامی ،بالندگی و تعالی رسید.



مهدوی ادامه داد: برای آنانی که زاویه دیدشان گاهی منحرف می شود، دهه فجر نیز بهترین زمان و فرصت برای تکرار و یادآوری آرمان های حضرت امام خمینی (ره) بویژه نسل امروز و جوان است.



وی با بیان اینکه جامعه اسلامی زنان را انسان‌های بزرگواری دانسته که باید حق و حقوق آنان رعایت شود، گفت: تلاش اسلام و انقلاب بر این بوده که زنان در جایگاه واقعی خود قرار گیرند و این معنا در جامعه اسلامی تعریف شده است.



مهدوی خاطرنشان کرد: افتخار می کنیم که اگر الگویی هم هست آن الگو گرفتن از حضرت فاطمه (س)برترین زن عالم خلقت است .

مشاور استاندار گلستان با اشاره به افزایش مشارکت اجتماعی وعلمی بانوان از ابتدای انقلاب تاکنون گفت: در دولت نهم و دهم نگاه ویژه‌ای به توانمندی زنان صورت گرفته است.



به گفته وی، امروزه ما شاهدیم بیش از 70 درصد از صندلی های دانشگاهها از آن زنان است.



مهدوی با بیان اینکه تهدیداتی از سوی استکبار جهانی و دشمنان اسلام خانواده های ایرانی را نشانه گرفته است، اظهار داشت: امروز گفتمان انقلاب ، دولت و مسئولان نظام در جای جای کشور به این تهدیدات با تقویت و رشد فرهنگی واکنش نشان می دهد.



مدیرکل امورخانواده وبانوان استانداری افزود: رشد وپیشرفت انسان در تعالی انسانیت است و نیز محور انسان و انسانیت را خاص ایران اسلامی برشمرد.



گرزین فرماندار گرگان هم در این همایش گفت: خانواده نخستین و کوچک ترین هسته اجتماعی محسوب شده و اولین جایی است که فرهنگ در آن شکل می گیرد و به طور کلی خانواده سهم بسیار مهمی در گسترش فرهنگ دارد.



وی با اشاره به رفتار محبت آمیز در خانواده گفت: پیامبر اکرم (ص) می فرماید: با فرزندانتان با محبت و عدالت رفتار کنید همان گونه که دوست دارید با شما با محبت و عدالت رفتار شود.