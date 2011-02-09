توسعه فضای فرهنگی کرمانشاه نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی در جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان دستگاه های اجرایی ذیربط را به فعالیت بیشتر و جدیت گسترده تر در زمینه توسعه فضای فرهنگی استان فراخواند.

وی افزود: در زمان حضور هئیت دولت در استان که جلسه فرهنگی با حضور رئیس جمهور برگزار می شود، ضروری است که ارائه گزارشات فرهنگی در این جلسه بصورتی تنظیم شوند که علاوه بربه تصویر کشیدن افق فضای فرهنگی استان، مسائل و مشکلات فرهنگی نیز مورد بررسی قرار گیرد تا مصوبات تاثیرگذار و اعتبارات خوبی برای حل مشکلات این بخش لحاظ شود.

هاشمی با بیان اینکه برون رفت از مشکلات نیاز به کار و برنامه ریزی دقیق دارد، خاطر نشان کرد: با توجه به اعتبارات فرهنگی که طی برنامه پنج ساله به استان ها اختصاص پیدا می کند، باید با ارائه گزارشی مستند از مشکلات و مسائل این بخش قادر شویم که رقم مناسبی را برای استان جذب نمائیم.

تسریع در تهیه نقشه فرهنگی استان کرمانشاه ضروری است

وی با بیان اینکه زمینه کار برای بخش فرهنگی بسیار گسترده است، گفت: باید با انجام کارهای کارشناسی و برنامه ریزی نسبت به تهدیدها و مسائلی که این بخش را تهدید می کند،آشنا شد، لذا در همین راستا تسریع در تهیة نقشه فرهنگی استان ضروری است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به نقش بارز استان در طول هشت سال جنگ تحمیلی، ادامه داد: باید نقش ویژه استان در طول هشت سال دفاع مقدس بصورت دقیق شناخته شود و ایثارگری ها و جانفشانی هایی که مردم این مرز و بوم در جنگ برای حفاظت از کیان انقلاب اسلامی و دفع تجازوات دشمن داشتند بیش از پیش برای کشور و مسئولین ملموس تر و آشکارتر گردد.

وی تنوع آب و هوایی، خاک مرغوب، موقعیت جغرافیایی، وجود مرز و دیگر امکانان را از ظرفیت های بالقوه استان برای توسعه و پیشرفت عنوان کرد و گفت: خوشبختانه تمامی زیرساخت های لازم برای حرکت به سمت توسعه و بالندگی در استان وجود دارد، لذا با توجه بیشتر به مقوله سرمایه گذاری و استفاده درست و صحیح از امکانات موجود، توسعه و پیشرفت برای استان میسر خواهد شد.

هاشمی افزود: باید تمام امکانات و ظرفیت های موجود را در راستای عنییت بخشیدن مرکزیت استان در منطقه غرب بکارگیریم و ذهن ها را به سمتی سوق دهیم که کرمانشاه قادر به ایفای این نقش مهم است.

وی اظهارداشت: این امر مستلزم اطلاع رسانی و آگاهی بخشی از ظرفیت های بالقوه استان در رسانه ملی است، لذا دستگاه ها در این جهت باید قدرت تبلیغات و اطلاع رسانی را بیش از پیش افزایش دهند.

ناکافی بودن مراکز فرهنگی و هنری از مهمترین تهدیدات این بخش درکرمانشاه است

در این جلسه ناکافی بودن مراکز فرهنگی، هنری و مذهبی،عدم سرمایه گذاری لازم در بخش زیربناهای فرهنگی، ناکافی بودن اعتبارات برای مقابله با تهدیدات نرم، و... از مهمترین تهدیدات و چالش های فرهنگی استان عنوان شد.

همچنین وجود ظرفیت های فرهنگی، تاریخی و قومی، وجود علماء و مشاهیر علمی، فرهنگی در استان، وجود گرایش مثبت جوانان به ورزش، امکان تبادلات فرهنگی با کشور همسایه، گرایش زنان و جوانان به تشکیل نهادهای مردمی و نگرش مثبت جامعه به فعالیت های فرهنگی از جمله برخی از پتانسیل های فرهنگی و اجتماعی استان عنوان گردید.

همچنین اولویت های توسعه فرهنگی و اجتماعی استان در زمینه تفویت فضائل اخلاقی، روحیه ایمان، ایثار و امید به آینده، ایجاد انگیزه و نشاط اجتماعی، سالم سازی فضای فرهنگی و رشد آگاهی های مرد، اعتلای معرفت دینی و رزش فرهنگی، ایجاد وفای و پیوند با فرهنگ ملی، گسترش تاسیسات گردشگری، توسعه زیربناهای فرهنگی، تبادل فرهنگی با کشور همسایه و توسعه نهادهای مردمی از اولویت های استان توسعه فرهنگی و اجتماعی استان اعلام شد.

در این جلسه مقرر گردید، مسئولین و مدیران استان در جلساتی که با حضور رئیس جمهوردر سفر به استان برگزار می گردد با اطلاعات کافی و دقیق در زمینه فرهنگی و اجتماعی حضور پیدا کنند و برنامه ها و مشکلات را در این بخش احصاء و گردآوری نمایند.

در این جلسه همچنین مقرر شد، زمینه هایی که مرکزیت استان در منطقه غرب را محقق می سازند در جلسه هئیت دولت به استان به تفصیل مورد بررسی و پیگیری دقیق قرار گیرد.