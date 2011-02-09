بر همه واجب است که قدردان بازنشستگان باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد پاکپور در همایش تجلیل از بازنشستگان نیروی زمینی سپاه که در مجتمع فرهنگی غدیر برگزار شد، طی سخنانی عرض خیر مقدم و تبریک ایامالله دهه فجر، یاد و خاطره شهدای انقلاب، دفاع مقدس و امام شهیدان را گرامی داشت.
سردار پاکپور با اشاره به نقش پاسداران بازنشسته در پیروزی انقلاب و حضور جانانه آنان در طول 8 سال دفاع مقدس گفت: بر همه واجب است که قدردان شما بازنشستگان باشیم.
فرمانده نیروی زمینی سپاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حوادث اخیر در کشورهای عربی از جمله تونس و مصر گفت: آنچه که امروزه در سطح منطقه شاهد آن هستیم بطور مسلم پس لرزههای انقلاب اسلامی ملت ایران است.
پاکپور، رهبری حکیمانه حضرت امام خمینی(ره)، اتحاد و همدلی و هدفمندی مردم ایران را از جمله عوامل موثر در پیروزی انقلاب خواند و گفت: در سایه این انقلاب ما به استقلال کامل در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی رسیدهایم.
وی افزود: در بعد استقلال سیاسی نه تنها در داخل کشور استقلال سیاسی داریم بلکه در سطح جهانی نیز در معادلات سیاسی تاثیرگذار هستیم.
فرمانده نیروی زمینی سپاه تغییر و تحولات اخیر در لبنان و قدرت گرفتن حزبالله را یکی از برکات عظیم انقلاب اسلامی ایران خواند و گفت: حزبالله لبنان خود را فرزندان انقلاب اسلامی ایران میدانند و به حضرت امام و مقام معظم رهبری عشق میورزند.
پاکپور در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تشکر از برگزار کنندگان همایش خطاب به بازنشستگان گفت: نیروی زمینی سپاه خانه شماست و ما نیز در خدمت شما هستیم.
وی سردار شوشتری را یکی از مصادیق پاسدارانی خواند که عاقبت به خیر شد و افزود: شهید شوشتری 31 سال خدمت کرد و در ماههای اخیر خدمتش بود که به شهادت رسید و این مزد الهی بود که به وی اعطا شد.
پاکپور به بازنشستگان توصیه کرد: بعضی از شماها 8 سال در جنگ بودید و بطور دائم خانواده شما چشم به راه و نگران بودند و این خیلی سخت بود و حالا که فارغالبال شدهاید باید قدردان همسران خود باشید و هر کاری که از دستتان برمیآید برای آسایش آنها انجام دهید.
وی افزود: پاسداران بازنشسته نباید در منزل بیکار باشند، چراکه کشور ما نیاز به کار فراوان دارد و شما باید در پایگاههای بسیج، مساجد و جاهای دیگر مشغول به کار شوید و خدمت به نظام را فراموش نکنید.
شایان ذکر است این همایش که با اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء آغاز گردید سرانجام پس از صرف شام و گفتگوی صمیمانه بازنشستگان به پایان رسید.
در این همایش که در آستانه 20 بهمن ماه سالروز عملیات غرور آفرین والفجر 8 و روز حفاظت اطلاعات برگزار شد فیلمی از عملیات موفق والفجر 8 به نمایش در آمد.
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