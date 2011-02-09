به گزارش خبرنگار مهر، اصغر آبخضر در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه چگونه برنامه های سالروز پیروزی انقلاب اسلامی توسط خبرنگاران در تهران و شهرستانها مورد پوشش قرار می گیرد، گفت: عمده درخواست هایی که برای پوشش خبری برنامه های راهپیمایی 22 بهمن به ما رسیده است مربوط به تهران بوده و منحصرا در این خصوص 580 خبرنگار داخلی و 420 خبرنگار خارجی این مراسم را پوشش می دهند.

وی همچنین در خصوص پوشش خبری شهرستانها نیز گفت: جمعیتی که بالغ بر 50 میلیون برآورد می شو طبعا منحصر در تهران نبوده و در شهرستانها نیز این مراسم برگزار می شود ولی ما به عنوان شورای هماهنگی از هماهنگی پوشش خبری آنها آمار دقیقی نداریم.

وی افزود البته اخبار و تصاویر شهرستانی راهپیمایی روز 22 بهمن را نیز دریافت و منعکس می کنیم ولی آمار خبرنگارانی که در آن حوزه فعالیت می کنند را فعلا در اختیار نداریم.

آبخضر در خصوص تلاقی برگزاری نماز جمعه و راهپیمایی روز 22 بهمن و نحوه اطلاع رسانی آن نیز گفت: مراسم روز 22 بهمن راس ساعت 10 در میدان آزادی برگزار می شود و نیم ساعت قبل از اذان ظهر این مراسم به پایان می رسد تا مردم در مصلی ها به نماز جمعه برسند.

وی همچنین از فعالیت دو شبکه رادیویی برای 2 مراسم نماز جمعه و مراسم 22 بهمن که در میدان آزادی برگزار می شود خبر داد و گفت: شبکه ای که در رابطه با برگزاری نماز جمعه برنامه پخش می کند به صورت مستقیم از مصلی نماز جمعه تهران در میدان آزادی برنامه پخش خواهد کرد و همچنین شبکه رادیویی که از مراسم راهپیمایی و مراسم 22 بهمن در میدان آزادی برگزار می شود به طور مستقیم در مصلی تهران به اطلاع رسانی خواهد پرداخت.

وی ادامه داد: به طور طبیعی پس از پایان مراسم مراسم سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در میدان آزادی این شبکه نیز به پخش برنامه های نماز جمعه تهران در سراسر مسیر راهپیمایی خواهند پرداخت.

آبخضر در پاسخ به این سئوال که آیا زمان مقرر شده برای انتقال حضور مردم از راهپیمایی به مصلی تهران کافی است گفت: طبعا جمعیت حاضر در راهپیمایی در پیچ ساعت 11:30 تا 12:30 بیشتر از میدان فردوسی تا تقاطع نواب بوده و به همین دلیل زمان مقرر شده برای این منظور کافی به نظر می رسد.