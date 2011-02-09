به گزارش خبرنگار مهر، اکتبر سال میلادی گذشته بود که "آلیک گرشون"، استاد بزرگ اوکراینی الاصل اما اسرائیلی در رقابتی همزمان با 523 شطرنجباز رکورد پیشین مسابقات سیمولتانه (همزمان) را شکست و نام خود را به عنوان رکورددار این رقابت‎ها در کتاب گینس ثبت کرد.

البته پیش از "گرشون" رکورد رقابت‎های همزمان شطرنج در اختیار مرتضی محجوب بود. این استاد بزرگ شطرنج کشورمان مردادماه سال گذشته در رقابتی همزمان با 500 بازیکن رکورد "گئور گیف" بلغارستانی را شکست و با 397 پیروزی، 90 تساوی و 13 باخت رکورددار اینگونه مسبقات شطرنج شد. (استاد بزرگ بلغارستان سال 2008 میلادی در رقابتی همزمان با 360 نفر رکوددار مسابقات سیمولتانه شده بود).

اما بیشتر از چندماه از رکوردشکنی محجوب نگذشته بود که "آلیک گرشون" در رقابتی که تعداد شرکت کنندگان در آن تنها 23 نفر بیشتر از حریفان رکورددار ایرانی مسابقات سیمولتانه بود، رکورد جدیدی را در این رقابت‎ها به جا گذاشت. رقابت همزمان "گرشون" با 523 شطرنجباز در میدان "رابین" شهر تل آویو برگزار شد که طی آن استاد بزرگ اسرائیل با کسب پیروزی در 80 درصد دیدارهای خود صاحب رکورد شد.

بعد از این رقابت که آژانس خبری یهودیان حامی مالی آن بود، بسیاری از رسانه‏های اسرائیل با عنوان کردن اینکه "اسرائیل در شطرنج هم ایران را مات کرد" رکوردشکنی ورزشکار شطرنجباز خود را تشریح کردند. هرچند که خیلی زود و به فاصله تنها چند ماه عکس این موضوع اتفاق افتاد چرا که ...

احسان قائم مقامی، استاد بزرگ شطرنج کشورمان است طی نبرد با 604 شطرنجباز رکورد شطرنجباز اسرائیلی را شکست و آن را در اختیار خود و ایران قرار داد. رقابت سیمولتانه قائم مقامی و حریفانش از صبح روز سه شنبه در دانشگاه شهید بهشتی آغاز شد و تا امروز چهارشنبه ادامه داشت. وی در این مسابقه بیش از 55 کیلومتر پیاده روی داشت.

ملی‏پوش شطرنج کشورمان در این رقابت که با حرکت دادن مهره شطرنج توسط رئیس سازمان تربیت بدنی آغاز شد با پیروزی در 590 رقابت و کسب بیش از 90 درصد امتیازات لازم رکورددار شد. البته قائم مقامی در 16 دیدار با نتیجه تساوی رضایت داد و 8 دیدار را هم واگذار کرد.

رکورد قائم مقامی در حالی در کتاب گینس ثبت می‎شود که وی صاحب ریتینگ 2604 است. این ریتینگ برای قائم مقامی خوش‌یمن است چرا که او دو سال پیش با همین درجه بین‎المللی در مصاف با "آناتولی کارپوف"، شطرنجباز 58 ساله روسیه و قهرمان پیشین جهان صاحب برتری شده بود. و این بار اولین استاد بزرگ تاریخ شطرنج ایران با همین درجه بین‎المللی رکورد دیگری را از خود به جا گذاشت.