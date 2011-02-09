رتبه های زیر هزار کنکور خوزستان را به 200 نفر می رسانیم

به گزارش خبرگزاری مهر از اهواز، رحمن فلاحی آیین تجلیل از رتبه های زیر یک هزار کنکور سراسری استان، گفت:‌ برای کنکور سال 1390 به گونه ای هدف گذاری کرده ایم که بتوانیم کسب رتبه های زیر یک هزار دانش آموزان خوزستان را به بالای 200 نفر افزایش بدهیم و همچنین درصد قبولی استان را در سال 1390 از 34 درصد به 43 درصد تغییر دهیم.

وی افزود:‌ برای تقویت انگیزه و تلاش دانش آموزان کنکوری دعوت از رتبه های برتر کنکور 1389 و حضور در جمع دانش آموزان و بیان دلایل موفقیت از برنامه های در حال اجرای آموزش و پرورش استان خوزستان است.



فلاحی تصریح کرد: اختصاص پنج میلیارد ریال از اعتبارات دور سوم سفر هیئت محترم دولت و اختصاص یک میلیارد و 500 میلیون ریال از اعتبارات بنیاد علوی به تشکیل کلاسهای کنکور به ویژه در مناطق محروم که آغاز شده و هم زمان با این کلاسها شش جلسه مشاوره و برنامه ریزی درسی نیز پیش بینی و در حال اجراست.



استاندار خوزستان همچنین در این آیین عنوان کرد:‌ یکی از علل عقب ماندگیهای استان خوزستان این است که بدنه تخصصی و کارشناسی استان متشکل از افراد غیر بومی است و با توجه به جایگاهی که خوزستان در زمینه های کشاورزی، صنعت و تجارت دارد به لحاظ اقتصادی جزو مهمترین استانهای کشور است.



استاندار خوزستان یادآور شد:‌ استان خوزستان در بحث نیروی انسانی کمتر مورد توجه قرار گرفته و عدم تناسب نیروی انسانی به نسبت دانش آموزان ازجمله موانع کسب رتبه های برتر در کنکور سراسری است.



وی تاکید کرد: در استان خوزستان به ازای هر 17 و نیم نفر دانش آموز یک معلم وجود دارد در صورتیکه این شاخص در استان یزد که رتبه اول قبولی کنکور را در سطح کشور دارد یک معلم به ازای هر 10 دانش آموز وجود دارد.



جعفر حجازی در پایان گفت: رشد 25 درصدی سالانه در رتبه های دو رقمی و رشد 30 درصد در رتبه های سه رقمی نشانگر این است که خوزستان مسیر موفقیت در کنکور را پیدا کرده است.