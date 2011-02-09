به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمدنجار در جلسه مشترکی که در شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر با حضور استاندار و فرمانداران استان خوزستان برگزار شد، به بررسی آخرین وضعیت اقدامات پیشگیرانه، درمانی و مقابلهای در این استان پرداخت.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر همچنین از توسعه اقدامات انتظامی و اطلاعاتی به منظور برخورد حرفهای با شبکههای قاچاق موادمخدر خبر داد و افزود: با این کار تلاش خواهیم کرد تا با واردکردن هرچه بیشتر فشار به سوداگران مرگ شاهد ورود کمتر موادمخدر به کشور باشیم.
وی در این جلسه در خصوص راهاندازی مرکز درمان، نگهداری و کاهش آسیب معتادان و برنامههای پیشگیرانه و توسعه مراکز درمانی تصمیمهای لازم را اتخاذ کرد.
محمدنجار گفت: تقویت تشکلهای مردمنهاد در امر مبارزه با موادمخدر و بهرهگیری از تمامی توان این تشکلها گام بزرگی برای مبارزه همهجانبه علیه این پدیده شوم است و کمک بزرگی به مسوولین و دستاندرکاران این حوزه می کند.
وی افزود: با توجه به حجم تهدید موادمخدر و روانگردانها، بهرهگیری از مشارکت و توان مردم بسیاری از مشکلات موجود در عرصه مبارزه با موادمخدر را حل میکند.
محمدنجار، ضمن ابلاغ احکام دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر و فرمانداران به عنوان رئیس شوراهای فرعی هماهنگی مبارزه باموادمخدر استان به تهیه و تنظیم نقشه راه مبارزه همهجانبه استانی به عنوان یکی از مهمترین اقدامات دبیر شورای هماهنگی استان اشاره کرد و افزود: نظارت بر تشکیل شوراهای فرعی، هماهنگی با استاندار و رئیس شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر، ایجاد همدلی و همکاری بین دستگاههای عضو شورا به منظور اجرای اقدامات موثر در امر مبارزه همهجانبه، انجام فعالیتهای پیشگیرانه و همکاری و همفکری با دانشگاهیان و فرهیختگان استان از دیگر وظایف دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر است.
وی ادامه داد: اجرای راهکارهای درمانی برای کاهش آسیب و حمایتهای اجتماعی، احداث و راهاندازی مراکز اقامتی درمان، نگهداری و کاهش آسیب معتادان ، ایجاد زمینههای لازم برای اشتغالزایی معتادان و پیگیری جدی مجازات مجرمین موادمخدر از دیگر وظایف دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان است.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر به حضور جدی و فعال فرمانداران در جلسات شوراهای فرعی شهرستانها تاکید کرد و افزود: فرمانداران با برگزاری جلسات شورا بین دستگاههای اجرایی عضو و مرتبط هماهنگیهای لازم را ایجاد و با بهرهگیری از ظرفیتها، امکانات و تواناییهای موجود شهرستان، سیاستهای ابلاغی جدید ستاد را اجرا می کنند.
در پایان این جلسه فرمانداران استان، احکام خود را به سمت روسای شوراهای فرعی هماهنگی مبارزه با موادمخدر شهرستانها از وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر دریافت کردند.
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