تولیدات صنعتی مازندران قابلیت صادراتی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم گوهردهی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح واحد صنعتی اسلام آباد سوادکوه افزود: با داشتن موقعیت مناسب دریایی و مجاورت با کشورهای حوزه دریای خزر، آمادگی لازم در جهت ارائه تولیدات واحدهای صنعتی، به این کشورها را دارد.

وی خاطر نشان کرد: دهه فجر نقطه عطفی برای ملت ایران و سرآغاز انعکاس پیام رهایی بخش انقلاب، جهت جهانی شدن حکومت اسلامی است.

گوهردهی در خصوص ایجاد این واحد صنعتی اظهار داشت: شرکت مکمل های غذایی سوادکوه در زمینه تولید انواع دارو و مکمل های تغذیه دام، با حجم سرمایه گذاری هشت میلیارد ریال و با ظرفیت اشتغال 15 نفر شروع به کار کرده است.