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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۱۰

تولیدات صنعتی مازندران قابلیت صادراتی دارند

تولیدات صنعتی مازندران قابلیت صادراتی دارند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران با اشاره به تولیدات بالای واحدهای صنعتی استان اظهار داشت: تولیدات صنعتی مازندران قابلیت صادراتی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم گوهردهی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح واحد صنعتی اسلام آباد سوادکوه افزود: با داشتن موقعیت مناسب دریایی و مجاورت با کشورهای حوزه دریای خزر، آمادگی لازم در جهت ارائه تولیدات واحدهای صنعتی، به این کشورها را دارد.

وی خاطر نشان کرد: دهه فجر نقطه عطفی برای ملت ایران و سرآغاز انعکاس پیام رهایی بخش انقلاب، جهت جهانی شدن حکومت اسلامی است.
 
گوهردهی در خصوص ایجاد این واحد صنعتی اظهار داشت: شرکت مکمل های غذایی سوادکوه در زمینه تولید انواع دارو و مکمل های تغذیه دام، با حجم سرمایه گذاری هشت میلیارد ریال و با ظرفیت اشتغال 15 نفر شروع به کار کرده است.
کد مطلب 1249824

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