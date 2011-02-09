به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلای ظهر چهارشنبه در بازدید خود از سطح شهرستان دهلران با حضور در همایش مردمی تجلیل از مردم روستای نمونه بخش مرکزی این شهرستان گفت: بیشه دراز نماد مقاومت تدین و روح انقلابی است .

وی با ابراز خرسندی از حضور در جمع مردم شهید پرور و پر نشاط این روستا، اظهار داشت: وجود شهیدی 16 ساله در این روستا که مسئولیت جانشینی گردان در دوران دفاع مقدس را برعهده داشته می تواند پیام ایستادگی انقلاب را به آیندگان انتقال دهد .

وی افزود: این شهید والا مقام سمبل این مفهوم عمیق است که چرا نظام و انقلاب ما در مقابل فشارهای همه جانبه در دوران دفاع مقدس گردن را خم نکرد و سرافرازانه ایستادگی کرد.

وی تصریح کرد: مردم ولایتی و شجاع، این روستا با اهداء 35 شهید و چهار سردار ظرفیت تبدیل شدن به روستایی نمونه که باید مورد طراحی فرهنگی قرار گیرد، است.

نماینده عالی دولت در استان بیان کرد: این روستا هم بلحاظ قرار گرفتن در مسیر کریدور دفاع مقدس و هم نمادهای که دارد می تواند به نماد حجمی، تبدیل شدن به روستائی فرهنگی واقع شود.

اعلایی در ادامه گفت: در هیچ جای دنیا، روستایی پیدا نمی شود که اینچنین علاقه ای خودجوش به آرمانهای انقلاب و نظام در آن دیده شود .

وی اراده های قوی و وجود انسانهای با اخلاص و شهید داده را رمز نورانیت این روستا خواند و خاطر نشان کرد: خوش بحال شما که جایگاه و قربتان در نزد خداوند بسیار است و این سرمایه بزرگی برای شماست که اکثر مردمان این روستا خانواده شهید، جانباز و رزمنده هستند .

این مسئول خطاب به معاون برنامه ریزی استانداری ایلام که در جلسه حضور داشت، تأکید کرد: تا در جلسه ای با حضور فرماندار دهلران و مسئولین مربوطه موضوع تبدیل شدن، روستای بیشه دراز به "روستای فرهنگی دفاع مقدس" را تا حصول نتیجه پیگیری کند.

وی از مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان نیز خواست: برای معماری روستاها بدنبال ارائه مدلی باشد که بمعنای واقعی کارکرد یک روستای سنتی را نشان داد .

در ابتدا این دیدار معنوی که در فضای آکنده از یاد و خاطره شهیدان برگزار شد، سرهنگ علیرضا بازدار از پیش کسوتان دوران دفاع مقدس انتظارات مردم روستا را بیان کرد و خواستار ایجاد ارتباط "مرزی در حد کوله باری" برای ایجاد اشتغال در منطقه شد و به ظرفیتهای فراوان موجود در روستا برای ایجاد اشتغال و توسعه اشاره نمود .

وی حضور استاندار ایلام در این روستا را اولین بازدید استانداران پس از انقلاب اسلامی در این روستای شهید پرور ذکر نمود و از روحیات ارزشی و بسیجی وی از طرف اهالی قدردانی کرد .