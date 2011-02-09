برگزاری اولین جشنواره فرهنگی روستا در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا منتظری ظهر چهارشنبه در نشست این اداره کل افزود: اولین جشنواره فرهنگی و هنری روستا، به همت معاونت عمرانی استانداری گلستان و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بندرترکمن، پنج شنبه 21 بهمن ماه با حضور گروه های فرهنگی و هنری شهرستان گمیشان در روستای خواجه نفس این شهرستان برگزار می شود.

وی اظهار داشت: این جشنواره در شش رشته موسیقی سنتی، للـه خوانی( لالایی خوانی)، ذکر خنجر، شعر خوانی، طبخ شیرینی و غذاهای سنتی، بازی های بومی و محلی، ساعت 9 صبح،‌ همزمان با افتتاح دهکده گردشگری تپه نقره ای آغاز می شود.



رئیس کانون بسیج هنرمندان استان گلستان نیز گفت: به مناسبت دهه مبارک فجر، اولین جشنواره نمایشنامه خوانی با حضور شش گروه نمایشی برگزیده از استان در روز پنج شنبه 21 بهمن ماه در سالن فرهنگ تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار می شود.



سلیمان منتظر قائم گفت: این جشنواره از ساعت 9 صبح شروع و در عصر همان روز با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان می دهد.



رئیس کانون بسیج هنرمندان استان گلستان از علاقمندان به نمایشنامه خوانی جهت حضور در این جشنواره دعوت بعمل آورد.