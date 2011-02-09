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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۰۸

بهره برداری از 34 طرح عمرانی در شهرستان دره شهر آغاز شد

ایلام - خبرگزاری مهر: با حضور مسئولان استانی و شهرستانی بهره برداری از 34 طرح عمرانی و خدماتی در شهرستان دره شهر آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرماندار دره شهر ظهر چهارشنبه در آیین بهره برداری از این طرحهای عمرانی گفت: بهره برداری از این طرحها شامل بخش های آموزشی، عمرانی، خدماتی، اقتصادی و صنعت و معدن شهرستان است.

احمد کرمی بیان کرد: بیشتر این طرحها در بخش های راه و ترابری، کشاورزی، صنعتی، عمران شهری و روستایی متناسب با نیاز مردم منطقه ایجاد شده که اکنون به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: برای اجرای این طرحهای اقتصادی در شهرستان دره شهر در مجموع 220 میلیارد ریال اعتبار سرمایه گذاری شده است.

کرمی افزود: با بهره برداری از این طرحها برای 68 نفر به صورت مستقیم زمینه اشتغال پایدار فراهم می شود.

وی یادآور شد: از مهمترین طرحهای مورد بهره برداری رسیده آبیاری تحت فشار، سیلوی گندم و...یوده است.


 

کد مطلب 1249831

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