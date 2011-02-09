بهره برداری از 34 طرح عمرانی در شهرستان دره شهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرماندار دره شهر ظهر چهارشنبه در آیین بهره برداری از این طرحهای عمرانی گفت: بهره برداری از این طرحها شامل بخش های آموزشی، عمرانی، خدماتی، اقتصادی و صنعت و معدن شهرستان است.

احمد کرمی بیان کرد: بیشتر این طرحها در بخش های راه و ترابری، کشاورزی، صنعتی، عمران شهری و روستایی متناسب با نیاز مردم منطقه ایجاد شده که اکنون به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: برای اجرای این طرحهای اقتصادی در شهرستان دره شهر در مجموع 220 میلیارد ریال اعتبار سرمایه گذاری شده است.

کرمی افزود: با بهره برداری از این طرحها برای 68 نفر به صورت مستقیم زمینه اشتغال پایدار فراهم می شود.

وی یادآور شد: از مهمترین طرحهای مورد بهره برداری رسیده آبیاری تحت فشار، سیلوی گندم و...یوده است.



