اعتصاب دسته جمعی اعضای تیم بسکتبال راه و ترابری قم/ پول بدهید تا تمرین کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، نیم فصل نخست مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به پایان رسیده است و این در حالیست که تنها برخی از بازیکنان غیربومی تیم راه و ترابری قم بخشی از مبلغ قرارداد خود را آنهم به میزان کمتر از 10 درصد دریافت کردهاند. اما سایر بازیکنان غیر بومی، تمام بازیکنان بومی و اعضای کادر فنی این تیم حتی یک ریال هم بابت حضور در دور رفت رقابتهای باشگاهی دریافت نکردهاند.
این در حالی است که تیم راه و ترابری قم در پایان نیم فصل نخست مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور و با توجه به دیدارهای معوقه برخی تیمها، با 20 امتیازی که از 9 برد و 2 باخت خود کسب کرد در صدر جدول ردهبندی قرار گرفت. با این حال هنوز از سوی مسئولان این تیم اقدامی جهت پرداخت حقوقها انجام نشده است.
به همین دلیل بازیکنان و مربیان بعد از برگزاری دیدار با دانشگاه آزاد در هفته پایانی نیم فصل نخست مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور تمرینات خود را تعطیل کردند. آنها با بیان اینکه دیگر نمیتوانند و نمیخواهند از "جیب" خرج کنند قصد دارند تا زمان پرداخت حقوقها از برگزاری جلسات تمرینی و شرکت در آن خودداری کنند.
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