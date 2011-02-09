اعتصاب دسته جمعی اعضای تیم بسکتبال راه و ترابری قم/ پول بدهید تا تمرین کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، نیم فصل نخست مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور به پایان رسیده است و این در حالیست که تنها برخی از بازیکنان غیربومی تیم راه و ترابری قم بخشی از مبلغ قرارداد خود را آنهم به میزان کمتر از 10 درصد دریافت کرده‌اند. اما سایر بازیکنان غیر بومی، تمام بازیکنان بومی و اعضای کادر فنی این تیم حتی یک ریال هم بابت حضور در دور رفت رقابت‌های باشگاهی دریافت نکرده‌اند.

این در حالی است که تیم راه و ترابری قم در پایان نیم فصل نخست مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور و با توجه به دیدارهای معوقه برخی تیم‎ها، با 20 امتیازی که از 9 برد و 2 باخت خود کسب کرد در صدر جدول رده‎بندی قرار گرفت. با این حال هنوز از سوی مسئولان این تیم اقدامی جهت پرداخت حقوق‌ها انجام نشده است.

به همین دلیل بازیکنان و مربیان بعد از برگزاری دیدار با دانشگاه آزاد در هفته پایانی نیم فصل نخست مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور تمرینات خود را تعطیل کردند. آنها با بیان اینکه دیگر نمی‌توانند و نمی‎خواهند از "جیب" خرج کنند قصد دارند تا زمان پرداخت حقوق‎ها از برگزاری جلسات تمرینی و شرکت در آن خودداری کنند.