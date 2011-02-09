به گزارش خبرگزاری مهر، بخش نمایشنامه‌خوانی جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر چهارشنبه 20 بهمن‌ماه میزبان اجرای دو نمایش "حاشیه‌ دوزی‌های بیرق شیر و خورشید" نوشته محمدباقر نباتی‌مقدم و کارگردانی ساسان قجر از شهر زنجان و "بازگشت از خانه" نوشته محمدرضا عرفانی و کارگردانی شیرین بیده از تهران است. این دو اثر به ترتیب ساعت 16 و 17:30 در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر اجرا می‌شوند.



همچنین روز پنجشنبه 21 بهمن‌ماه هم در بخش نمایشنامه‌خوانی جشنواره بیست و نهم دو اثر "پرسه‌های زن راوی از رود تا رونیز" نوشته و کارگردانی مهدی نصیری و "باگانه" نوشته و کارگردانی مجتبی رفیعی به ترتیب ساعت 16 و 17:30 در کارگاه نمایش تئاتر شهر اجرا می‌شوند.



بخش نمایشنامه خوانی بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با حضور 12 اثر از 16 تا 21 بهمن‌ماه برگزار می‌شود.