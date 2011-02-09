اسامی و ترکیب وزرای دولت جدید لبنان/ خبری از جریان 14 مارس نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه در گفتگو با روزنامه الانباء کویت اسامی وزرای دولت جدید لبنان را که به گفته این منابع تقریبا نهایی شده است منتشر کرده اند.

بر این اساس، دولت جدید لبنان به نخست وزیری "نجیب میقاتی" دارای 6 وزیر اهل سنت که شامل خود میقاتی به عنوان نخست وزیر و 5 وزیر دیگر است:

- "محمد الصفدی" وزیر دارایی

- "ریاض الصلح" وزیر امور اجتماعی

- "کرامی" وزیر محیط زیست

- "القصار" وزیر اقتصاد

- "علا ترو" وزیر مشاور

وزرای شیعه دولت جدید لبنان نیز شامل؛

- "خلیفه" وزیر بهداشت

- "بری" وزیر خارجه

- "عدنان السید حسین" وزیر توسعه

- "جابر" (وزارتخانه اعلام نشده)

البته اسامی سه وزیر دیگر از شیعیان در کابینه جدید همچنان نهایی نشده است.

مسیحیان مارونی نیز 6 وزیر در دولت جدید دارند که شامل:

- "جان عبید" وزیر آموزش

- "ناجی البستانی" وزیر کشور

- "جبران باسیل" وزیر نیرو

- "فادی عبود" یا "شکیب قرطباوی" وزیر گردشگری

- "وسام بارودی" (وزارتخانه اعلام نشده)

مسیحیان ارتودکس در دولت جدید لبنان دارای 4 وزیر هستند:

- "یعقوب الصراف" وزارت دفاع

- "جاک صراف" وزارت صنایع

- "ادمون شماس" یا "نیکلا نحاس" (وزارتخانه اعلام نشده)

- "ایلی الفرزلی" یا "مروان ابو فاضل" (وزارتخانه اعلام نشده)

مسیحیان کاتولیک نیز بنابر اعلام این منابع آگاه دارای 3 وزیر هستند:

- "شربل نحاس" وزیر ارتباطات

- "نیکلا فتوش" وزیر فرهنگ

- "دیوید عیسى" وزیر مشاور

وزیران دروزیهای لبنان نیز 3 نفر هستند:

- "غازی العریضی" وزیر کار

- "وائل ابو فاعور" وزیر مهاجران

- "طلال ارسلان" یا "مروان خیر الدین" (وزارتخانه اعلام نشده)

بر این اساس، ارمنی های لبنان نیز دارای یک وزیر در دولت جدید به نخست وزیر میقاتی هستند:

- "هاکوپ بقرادونیان" وزیر جوانان و ورزش

بر این اساس ترکیب جدید دولت لبنان که شامل 30 وزیر می شود تقریبا نهایی شده است که در آن نامی از شخصیتهای جریان 14 مارس (سعد الحریری) دیده نمی شود.

از سوی دیگر منابع خبری اعام کردند که نجیب میقاتی روز گذشته ترکیب دولت جدید را تحویل "میشل سلیمان" رئیس جمهور لبنان داده است که در نهایت این مسئله تا امشب و یا ظهر فردا نهایی و به طور رسمی اعلام خواهد شد.