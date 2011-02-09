32 نمایشگاه کتاب در مساجد یزد برگزار شد

محمدباقر پارساییان در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: در راهپیمایی یوم الله 22بهمن نیز نمایشگاه کتابی با موضوع انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در میعادگاه نماز جمعه برپا می شود.

وی با تاکید بر حضور پرشور و با شکوه مردم در راهپیمایی 22بهمن، بیان داشت: کتابهای عرضه شده در 32 نمایشگاه کتاب مساجد با تخفیف 50 درصدی به علاقمندان عرضه می شود.

پارساییان یادآور شد: تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر اهمیت کتاب و کتابخوانی و ارائه کتابهای به روز و تازه منتشر شده در حوزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از اهداف برگزاری نمایشگاه های کتاب در مساجد است.

مدیرمسئول کانون تخصصی آموزش اندیشه مطهر یزد افزود: نمایشگاه های کتاب حداکثر 10 روز برای بازدید عموم برپا می شود و میزبان علاقمندان به کتابهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است.

پارساییان با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب فرهنگی برخاسته از مکتب اسلام است، گفت: انقلاب اسلامی ایران الگویی برای کشورهای منطقه و خیزش های مردمی در سطح جهان است.