ساخت دانشکده اقتصادی دانشگاه مازندران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم دکتر احمد احمدپور سرپرست دانشگاه مازندران گفت: در دور سوم سفر ریاست جمهور به استان مازندران ما توانستیم مجوز ساخت دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران را بگیریم که با متراژ چهار هزار متر مربع و اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال در دو سال به بهره برداری خواهد رسید.

سالن ورزشی حضرت قائم (عج) دانشگاه مازندران در هشتمین روز از دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی ایران با حضور مسؤلان استانی و شهرستانی در پردیس دانشگاه مازندران افتتاح شد.



این سلن با حضور نماینده ولی فقیه در مازندران، استاندار مازندران، امام جمعه بابلسر، فرماندار،و مسئولان شهری و دانشگاهی بابلسر افتتاح شد.

سالن ورزشی حضرت قائم (عج) پردیس دانشگاه مازندران با متراژ هزار و 800 متر و اعتباری بالغ بر 13 میلیارد ریال در پردیس دانشگاه افتتاح شد.

