رشد 21 درصدی صدور کارت هوشمند رانندگی در قم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن رحمانی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با شروع صدور کارت هوشمند رانندگی از سال 83 تاکنون 9 هزار 585 فقره کارت هوشمند برای متقاضیان شغل رانندگی در استان قم صادر شده است.



مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان قم خاطرنشان کرد: در 10 ماهه امسال 886 فقره کارت هوشمند رانندگی برای متقاضیان شغل رانندگی در استان قم صادر شده که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه آن در سال گذشته 21 درصد رشد داشته است.



وی با بیان این مطلب که یکی از الزامات فعالیت در ناوگان حمل و نقل جاده ای داشتن کارت هوشمند رانندگی است، افزود: علاوه بر صدور کارت هوشمند برای رانندگان، وسیله نقلیه فعال در ناوگان حمل و نقل جاده ای نیز دارای کارت هوشمند است، از این رو کالا و مسافری که توسط ناوگان جاده ای استان حمل می شود کاملا رصد می شود.



رحمانی با ارزیابی مثبت از اجرای قانون هدفمندشدن یارانه در بخش حمل و نقل جاده ای اظهار داشت: با اجرای قانون هدفمندشدن یارانه ها و حذف یارانه حاملهای انرژی، صدور کارت هوشمند ناوگان مینی بوسی استان 285 درصد، ناوگان اتوبوسی 55 درصد، ناوگان سواری 25 درصد و ناوگان باری 21 درصد رشد داشته است که نشان دهنده موفقیت آمیز بودن تحت پوشش قراردادن ناوگان جاده ای استان برای استفاده از یارانه سوخت در نظر گرفته شده دولت است.



مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان قم در پایان با تبریک فرارسیدن ایام مبارک دهه فجر، از راه اندازی سیستم فروش اینترنتی بلیط اتوبوس در قالب سیستم پیشخوان دولت در دفاتر خدمات پستی در دهه فجر خبر داد.

