به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر ، بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس بمناسبت فرارسيدن سالگرد شهادت غرورآفرين بزرگمرد كوچك و دليرمرد نوجوان محمد حسين فهميده بيانيه اي را صادر كرد . در بخشي از اين بيانيه آمده است :

هشت سال دفاع مقدس وظهور تربيت يافتگان فرهنگ عاشورا و طلوع ستارگان درخشاني چون شهيد فهميده، خود به تنهايي عظمتي سترگ را موجب گرديده كه حافظه تاريخي اين ديار كمتر از آن نام و نشاني دارد. آري دفاع مقدس ملت نستوه ايران بستر طلوع و بالندگي اين چنين فرزانگاني بود به يك اشاره دوست، ره صدساله را يك شبه طي نمودند و آسمان و عرش برين را تا ابد جايگاه عزت و سربلندي خويش قرار دادند.

اين بيانيه همچنين مي افزايد : گرامي داشت ياد و خاطره شهيداني چون فهميده كه مظلومانه زير تانكها رفتند، تكليفي انساني و ملي است تا از ياد نبريم روزي كه آسمان را معبري بود از سمت ايران ما، جوانان و نوجوانان اين خطه سبز همواره به الگوهايي چون او نيازمندند تا در راه حفظ و حراست از ناموس مام ميهن از تهديدات هيچ دشمن عنودي نهراسند. شهادت اسوه هايي چون فهميده به تمامي دست اندركاران اين پيام را مي دهد كه هرگز در برابر هجمه هاي استكبار مرعوب نشده و همچنان با توكل و تاسي به آموزه هاي گرانقدر ديني و ملي، پاسدار حرمت ارزشهاي هشت سال دفاع مقدس و انقلاب اسلامي باشند.

در پايان اين بيانيه آمده است : بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس در سالگرد عروج آسماني شهيد فهميده ضمن پاسداشت ياد و خاطره اين قهرمان نام آور از همه احاد ملت بويژه مسوولين مي خواهد تا حقيقت شهادت اين عصاره انقلاب را دريابند و همواره در راه مبارزه با زياده خواهي هاي ابرقدرتها بويژه امريكاي متجاوز هيچ گاه مسامحه و درنگ ننمايند.

سلام و صلوات خداوند بر شاهدان شهيدي كه در اقتدا به مولاي عشق جام گواراي شهادت را عاشقانه نوشيدند.