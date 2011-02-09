به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی که به قطر سفر کرده است، روز چهارشنبه دردیدار با شیخ محمد بن مبارک الخلیفی رئیس مجلس شورای قطر گفت: درحالی که مسئله ثبات یکی از مهمترین ضرورت های روابط میان کشورها محسوب می‌شود اما برخی کشورها از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی مانع از تحقق این امر می شوند.

وی یادآور شد: آمریکا و رژیم صهیونیستی با به راه انداختن دعوای شیعه و سنی قصد تفرقه افکنی میان ملت‌های جهان اسلام را دارند.وی همچنین راه انداختن دعواهای قومیتی در داخل کشورها را در همین راستا ذکر کرد.

رئیس قوه مقننه با اشاره به سی و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی یادآور شد: یکی از ایده های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایجاد وحدت میان مسلمین و تشکیل امت واحده اسلامی بود.

وی یادآور شد: رژیم ستمشاهی ایران با اسرائیل ارتباط داشت. در زمان شاه در حالی که کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی در جنگ بودند، حکومت ایران با این رژیم ارتباط داشت وبه آنها کمک می کرد و تلاشش درجهت صلح میان اعراب و اسرائیل ، به نفع اسرائیل بود.

وی خاطرنشان کرد: اما امام پس از انقلاب معادله را بر عکس کرد. پس از پیروزی انقلاب سفارت اسرائیل بسته شد و امام خمینی (ره) تلاشش بر جهت ایجاد امت اسلامی قرار گرفت.

لاریجانی در ادامه این دیدار با بیان اینکه اشتراکات میان شیعه و سنی خیلی زیاد است، تاکید کرد: ما باید بر روی اشتراکات تلاش کنیم.

رئیس قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: ما مخالف رفتار آمریکا و رژیم صهیونیستی هستیم به همین دلیل ما به حزب الله در جنگ 33 روزه کمک کردیم، از حماس وغزه نیز همین طور حمایت کردیم. این نشان دهنده این است که جمهوری اسلامی ایران به شیعه و سنی توجه ندارد.

لاریجانی تاکید کرد: ملت ایران همیشه پشتیبان کشورهای منطقه هستند و برای ثبات این منطقه تلاش می‌کنند.

رئیس قوه مقننه یادآور شد: ما دیدگاه‌های جناب شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر را تحسین می کنیم و معتقدیم این دیدگاه می‌تواند نقش مهمی در حوادث منطقه ایجاد کند.

لاریجانی در ادامه به روابط ریشه‌ای جمهوری اسلامی ایران و قطر اشاره کرد و گفت: دیدگاه‌های قطر کمک شایانی به توسعه روابط فرهنگی و اقتصادی دو جانبه خواهد کرد.

رئیس قوه مقننه کشورمان با اشاره به سفرامیر قطر به تهران گفت: دراین سفر به یک روابط استراتژیک میان دوکشور نزدیک شدیم و الحمدالله از آن تاریخ روابط خیلی خوب شد.

وی تاکید کرد: دیدار امیر با مقام معظم رهبری و رئیس جمهور به تحکیم روابط کمک شایانی کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی به سفر ولیعهد قطر به ایران نیز اشاره کرد و یادآور شد: در این سفر با جناب ولیعهد صحبت‌هایی برای عملیاتی کردن روابط دوجانبه صورت گرفت.

وی خاطرنشان ساخت: در کل همکاری های بسیار خوبی بین دو کشور در حال شکل گیری است. در سطح پارلمان ما به شما اخلاص داریم و روابط میان دو کشور روابطی برادرانه و مثبت است.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: می توانیم از تجربیات قانونگذاری دو کشور استفاده کنیم.

لاریجانی همچنین گفت: با توجه به تحولاتی که در منطقه است ایجاد روابط دوجانبه می تواند کمک بسزایی در این موضوع داشته باشد.

همچنین در این دیدار محمد بن مبارک الخلیفی رئیس مجلس شورای قطر گفت: ثبات منطقه مهمترین عامل در رشد و شکوفایی میان کشورهاست.

وی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین چیزی که در قطر به آن قائل هستیم مساله ثبات، پیشرفت و شکوفایی است و تلاش می‌کنیم این موضوعات تحقق یابد.

رئیس مجلس قطر ادامه داد: قطر قصد دارد دو مجلس سنا و شورا را با یکدیگر ادغام و در قالب یک مجلس شکل دهد.

رئیس مجلس شورای قطر پیروزی سالگرد شکوهمند انقلاب اسلامی را به رییس قوه مقننه کشورمان تبریک گفت و خاطرنشان کرد: برای جمهوری اسلامی آرزوی پیشرفت و موفقیت داریم.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی به رغم فشارهای خارجی به خوبی توانسته در برابر این فشارها بایستند.

وی یادآور شد: در قطر آنچه مهم است أشهد أن لا إله إلا الله و محمد رسول الله است چرا که معتقدیم مبدأ اسلام بر این دو اصل استوار است.

رئیس مجلس شورای قطر یادآور شد: ما در مجلس قطر نسبت به نقشی که جمهوری اسلامی در ثبات منطقه دارد واقفیم و لازم است تشکر کنیم از تصویب موافقتنامه میان دو کشور که اخیرا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.

شیخ خلیفی گفت: ما آمادگی کاملی داریم تا همکاری های دو کشور را توسعه دهیم.

رئیس قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران در این دیدار از همتای قطری خود برای سفر به کشورمان دعوت کرد.

مجلس شورای قطر متشکل از 45 عضو می باشد که 30 تن از آنها با رای گیری به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند و 15 نفر دیگر را امیر قطر از میان وزرا و سایر افراد منصوب می‌کند.

سی و هفتمین مجلس شورای قطر در تاریخ 15/8/1387 آغاز به کار کرد.