345 پروانه صنعتی در خراسان جنوبی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، قهرمان رشید ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح کارخانه فراز پلیمر فردوس با بیان اینکه صاحبان صنایع با انگیزه و خلاق هستند، افزود: جوانان و اندیشمندان ما با تکیه به خودباوری، لحظه ای از پای نخواهند نشست و در جهت رشد و آبادانی کشور همچنان تلاش خواهند کرد.

وی با بیان اینکه باید با انگیزه های الهی تنها به خدمت مردم اندیشید، یادآور شد: مسئولان باید به دید حل مشکلات نسبت به مسائل برخورد کنند و قوانین را در جهت حل آن تفسیر کنند.

وی اشتغال، سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و توسعه شهرکهای صنعتی را از اولویت های کاری در استان ذکر کرد و گفت: از ابتدای دولت نهم تاکنون اقدامات بسیار ارزنده ای در خصوص رشد صنایع و صدور پروانه های بهره برداری در بخش صنعت رخ داده است.

وی ادامه داد: طی دولت نهم و دهم 345 پروانه صنعتی در استان صادر شده که نسبت به قبل از آن 124 درصد رشد داشته است.

وی افزود: از ابتدای انقلاب تا سال 84 ، 154 پروانه صنعتی در استان صادر شده و این درحالی است که این رقم از ابتدای دولت نهم به 191 پروانه صنعتی افزایش یافته که نشان دهنده تلاش مضاعف می باشد.

رشید اظهار داشت: به رغم اقدامات مناسبی که در طول این مدت در بخش صنعت انجام شده هنوز عقب ماندگی هایی وجود دارد که باید با حفظ انسجام، وحدت و به دور از زد و بندهای سیاسی نسبت به جبران آنها نیز اقدام کرد.

کارخانه فراز پلیمر فردوس تولید کننده انواع لوله و اتصالات پلی اتیلن با ظرفیت سالانه 12 هزار تن و در زمینی به مساحت 79 هزار و 625 مترمربع توسط استاندار خراسان جنوبی به بهره برداری رسید.

برای اجرای این واحد مهم صنعتی 65 میلیارد ریال هزینه شده که با بهره برداری از آن بصورت مستقیم برای 50 نفر اشتغال ایجاد شده است.

مدرسه 10 کلاسه راهنمایی دولتی شهید مطهری فردوس افتتاح شد

همچنین امروز با حضور استاندار خراسان جنوبی مدرسه 10 کلاسه راهنمایی نمونه دولتی شهید مطهری فردوس نیز به بهره بردای رسید.

استاندار خراسان جنوبی در مراسم افتتاح این مدرسه ، اقدامات انجام شده در اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس در بعد کمی و کیفی را مطلوب ارزیابی کرد.

وی شهید مطهری را از استوانه های انقلاب اسلامی دانست و اظهار داشت: این شهید بزرگوار متفکری بود که در دنیا کم نظیر بود و خدمات شایسته ای را در انقلاب اسلامی انجام داده است.

وی بیان داشت:در دهه فجر امسال دو پرژه نوسازی مدارس در شهرستان فردوس در قالب مدرسه راهنمایی نمونه شهید مطهری با 1120 مترمربع زیربنا و 440 مترمربع اعتبار وخوابگاه دانش آموزی با 905 مترمربع زیربنا و 280 مترمربع اعتبار به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه 67 کلاس تخریبی در شهرستان فردوس نوسازی شده است، گفت: مجموعاً در این شهرستان دو هزار و 25 مترمربع زیربنا فضای در دهه فجر به بهره برداری می رسد.