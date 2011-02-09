به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از 3 رمان برگزیده دومین جشنواره داستان انقلاب، "فصل کبوتر" نوشته حسین فتاحی، "تفنگ پدر بر بامهای تهران" نوشته حسین بهرامی و "گلسنگ" نوشته سید هاشم حسینی با حضور امیرحسین فردی دبیر جشنواره داستان انقلاب و مدیر مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری، فریدالدین حداد عادل و حسین فتاحی نویسنده ادبیات انقلاب، صبح امروز چهارشنبه 20 بهمن در فرهنگسرای رسانه برگزار شد.
فریدالدین حداد عادل کارشناس مسائل فرهنگی در ابتدای این مراسم گفت: برگزاری برنامه رونمایی از کتاب حرکت بسیار خوبی است. این برنامه یک سنت فرهیخته فرهنگی است که در کشورهایی که ارزش کتاب بر مخاطب مشخص است، مرسوم است. برنامههای رونمایی کتاب که در تمام کشورها برگزار میشود از نظر زرق و برق و اعتبار شرکتکنندگان آنها به نظرم چیزی کم از جشنواره فیلم کن ندارد.
وی گفت: مراسم رونمایی از کتاب آغاز رسالت دوم نویسنده است. چون کتاب پس از انتشار باید معرفی و بهدست مخاطب برسد که متاسفانه کشور ما در این زمینه ضعیف است. اصحاب رسانه به اهمیت کتاب و رمان به عنوان یک رسانه واقف هستند. به تعبیر یک نویسنده اهل عربستان، رمان تاریخ مردم برای مردم است. در صورتی که رمان بتواند رسالت خود را انجام دهد، فرهنگ منتقل میشود.
حدادعادل گفت: این 3 کتاب، کتابهای بسیار خوبی هستند چون در حوزه تولیدات ادبیات انقلاب اسلامی انرژی زیادی صرف نمیشود و گویی آثاری که جنبه اسلامی و انقلابی دارند باید مهجور باشند. هر 3 عنوان نثر فاخری دارند که وزانت و شیوایی آنها در خور ادبیات فارسی است. نویسندگان به خوبی دراین رمانها با صنایع ادبی بازی کردهاند و خلاقیت و تسلط خود بر قلم را به خوبی ثابت کردهاند. علاوه بر شیوایی، این نویسندگان سرعت اثر را در حد تعادل نگاه داشته اند.
رماننویسان باید به رسالتشان پایبند باشند تا فرهنگ انتقال یابد
این کارشناس فرهنگی افزود: نویسنده رسالت بزرگی دارد و امروز نقش نویسندگانی که درباره انقلاب و جنگ قلمفرسایی میکنند کمتر از افرادی نیست که در میدانهای نبرد حضور یافتند. ما در کشور پر افت و خیزی زندگی میکنیم و چنانچه رمان نویسان ما به رسالت خود پایبند نباشند، نمیتوانیم فرهنگ غنی انقلاب را انتقال داده و نسلهای بعدی را تربیت کنیم.
در ادامه این برنامه حسین فتاحی نویسنده رمان " فصل کبوتر" گفت: متاسفانه علیرغم تلاشهایی که برای تولید یک کتاب انجام میشود، انتشار و عرضه کتابها در سکوت انجام میشود. این مساله فقط شامل کتابهای انقلاب و جنگ نمیشود و دیگر کتابها نیز در سکوت به بازار عرضه میشوند.
این نویسنده گفت: بسیاری از فعالیتهای فرهنگی ما موسمی است. امیدواریم که برنامههای رونمایی کتاب نیز مانند رونق کتاب در زمان برگزاری نمایشگاه کتاب، موسمی نباشد. یکی از وظایف نهادهای فرهنگی ما برگزاری چنین برنامههایی است. با انتشار سالانه 1000 عنوان کتاب در کشور چه اشکالی دارد هر هفته یک کتاب در فرهنگسراهای کشور رونمایی و معرفی شود؟ البته من اصلا اعتقادی به اختصاص دادن این مراسم به کتابهای انقلاب و جنگ ندارم.
رمان آیینه جامعه است
فتاحی افزود: رمان آیینه جامعه است و اصلا به تقسیم بندی آثار به جنگی و غیر جنگی اعتقادی ندارم.نویسنده انسانی است که به حقایق جامعهاش نگاه میکند، گاهی جنگ در جامعه اهمیت دارد و گاهی دیگر مسائل اجتماعی در اولویت هستند. اگر نویسندهای نیز به جنگ یا انقلاب بپردازد به این معنی نیست که نویسندهای دولتی است. بنابراین به نظرم نهادهای فرهنگی نباید منتظر این باشند که یک کتاب انقلاب یا دفاع مقدس چاپ شو د تا برای آن مراسم رونمایی برگزار کنند بلکه این برنامهها باید شامل همه کتابها شود.
نویسنده کتاب "تکهای از آسمان" گفت: در کشور 40 میلیون مخاطب بزرگسال داریم. جالب است که 3 کتاب حاضر با تیراژ 2000 نسخه منتشر شده اند. تیراژ کتابها در کشور ما رقمی در همین حدود است که به معنی یک کتاب برای چندهزار نفر است. بنابراین بیان این که مردم ما اهل مطالعه نیستند اشتباه است چون این ما هستیم که نمیتوانیم به مردم کتاب برسانیم.
نظر شما