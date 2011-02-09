1600 تعاونی در خراسان جنوبی فعالیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین خوشایند ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح پروژه های دهه فجر در بخش تعاون در بیرجند اظهار داشت: شرکتهای تعاونی از جمله نهادهای مردمی هستند که در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی به قانون اساسی راه یافته و با کسب موفقیتی بزرگ از توسعه ای همه جانبه برخوردار شدهاند.
وی افزود: اکنون نیز تعاونیها می توانند در سایه توانمندیهای بالقوه و بالفعل خود در تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور مشارکت وسیعی داشته و مبشر آیندهای نویدبخش برای جوانان امروز و نسلهای آینده باشند.
مدیرکل تعاون خراسان جنوبی تأکید کرد: ارزشهای معنوی و ثمرات اقتصادی شیوه تعاون یکی از دلایل عمده راه یافتن آن به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قرار گرفتن آن در کنار دو بخش قدیمی خصوصی و دولتی بوده است.
مدیرکل تعاون خراسان جنوبی با بیان اینکه تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در سطح استان خراسان جنوبی حدود 11 تعاونی وجود داشته است، گفت: در حال حاضر تعداد یکهزار و 680 تعاونی در سطح استان با عضویت اکثریت مردم در حال فعالیت است.
خوشایند هدف از اضافه کردن بخش تعاون به نظام اقتصادی را توجه به مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه دانست و اظهار داشت: در سالهای اخیر و در دولت نهم و دهم در راستای بحث تعاون اقدامات مؤثری انجام شده است.
شکلگیری 29 شرکت تعاونی در استان در راستای تفاهمنامه با ادارات
مدیرکل تعاون خراسان جنوبی بیان داشت: این اداره در راستای ترویج فرهنگ تعاون بین گروههای هدف و مدیران سازمانهای مختلف و استفاده از ظرفیتهای متقابل دستگاهها در راستای حل معضل اشتغال از طریق تعاون، 22 مورد تفاهمنامه کشوری تنظیم کرده است.
خوشایند افزود: نتیجه تفاهمنامه های منعقد شده در استان منجر به تشکیل تعداد 29 شرکت تعاونی با اشتغال زایی 150 نفر بوده است.
وی از توزیع کتابهای تخصصی و ماهنامه های تعاون به شهرستانهای تابعه، اتحادیه ها و برخی دانشگاهها خبر داد وبیان داشت: تعداد مراجعان به کتابخانه این اداره حدود یکهزار و 155 نفر بوده است و تعداد یکهزار و 489 عنوان کتاب به صورت حضوری و امانی برای مطالعه دریافت و استفاده شده است.
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