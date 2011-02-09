نخستین برف زمستانی ابرکوه را سفیدپوش کرد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، مردم ابرکوه امروز با مشاهده نخستین برف زمستانی که شهر آنها را در برگرفته است، سرشار از شادی و شعف شدند.

بارش‌های ابرکوه تا اوایل نیمه ‌شب گذشته به شکل باران بود و در برخی مناطق باران رحمت الهی تا صبح می‌بارید.

این بارش ممتد باران سبب خوشحالی کشاورزان ابرکوهی شد زیرا در طول چند سال گذشته، ابرکوه از جمله شهرستان‌هایی بود که به شدت در معرض آسیب‌ها و خسارات خشکسالی قرار گرفت.

میانگین بارندگی در شهرستان ابرکوه در گذشته 70 میلی‌متر بود اما در طول چند سال گذشته این میزان بارندگی به 40 میلی‌متر کاهش یافته و خسارات بسیاری به کشاورزان این منطقه وارد کرد.

مشکلات مردم به ویژه کشاورزان ابرکوهی در روستاهای شرق این شهرستان بیش از سایر نقاط بود و بیشترین خسارات خشکسالی به این بخش وارد شده است.

این مشکل تا جایی پیش رفت که بسیاری از منابع آبی یا با افت آبدهی مواجه شد یا خشک و از مدار بهره‌برداری خارج شد.

تنها در طول سال گذشته، 10 رشته قنات در شهرستان ابرکوه به دلیل خشکسالی و عدم بارش ‌های مناسب در فصل بارندگی خشک شد.