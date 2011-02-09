عرضه اولین تلفن همراه هوشمند با دو صفحه نمایشگر

به گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون لوح- رایانه هایی چون "آیکونیا" محصول شرکت ایسر و "لیبرتو" محصول شرکت توشیبا عرضه شده اند که دارای دو صفحه نمایشگر چندلمسی هستند. اکنون شرکت ژاپنی Kyocera اولین تلفن همراه هوشمند با این ویژگی را تولید کرد.

در این تلفن همراه که Kyocera Echo نام دارد هیچ صفحه کلید فیزیکی دیده نمی شود و به جای آن دو نمایشگر "ال. سی. دی" لمسی 3.5 اینچی در نظر گرفته شده که وضوح تصویر هر یک از آنها 480 در 800 پیکسل است.

این دو نمایشگر از طریق یک لولای مخصوص می توانند یک نمایشگر یکپارچه 4.7 اینچی با وضوح تصویر 980 در 800 پیکسل را بسازند.

زمانی که تلفن همراه از لولا تا می شود ظاهری شبیه به تلفنهای همراه چند لمسی چون "آی- فن" پیدا می کند و زمانی که به طور کامل باز می شود و یک سطح با زاویه 180 درجه تشکیل می دهد یک تبلت مینیاتوری را می سازد و اگر با زاویه محدب باز شود و نمایشگر پایین آن تنها صفحه کلید QWERTY مجازی را نشان دهد، کاربر می تواند از یک لپ تاپ مینیاتوری استفاده کند.

این تلفن همراه مجهز به یک پردازشگر Qualcomm Snapdragon یک گیگاهرتزی، یک گیگابایت حافظه رم، یک کارت "میکرو اس. دی" 8 گیگابایتی و سیستم عامل آندروئید 2.2 است.

براساس گزارش Engadget، این تلفن همراه دارای دو باتری هزار و 370 میلی آمپری و یک شارژر خارجی است.

این محصول جدید از یک دوربین پشتی 5 مگاپیکسلی با اتوفوکوس که همچنین می تواند فیلمهای با وضوح تصویر 720p تهیه کند برخوردار است.

علاوه بر شبکه های نسل سوم، محصول جدید "کیوسرا اکو" با شبکه های نسل چهارم نیز سازگاری دارد.

این تلفن همراه از بهار آینده در آمریکا عرضه می شود. قیمت این دستگاه برای کاربرانی که آن را به واسطه اپراتور موبایل "اسپرینت" خریداری می کنند 199 دلار است.

ابعاد Kyocera Echo برابر با 115 در 56.5 در 17.2 میلیمتر و وزن آن معادل 193 گرم است.

تلفن همراه درحالی که با زاویه محدب تا شود می تواند یک لپ تاپ مینیاتوری بسازد

درحالی که کاملا بسته شود مشابه یک تلفن همراه هوشمند لمسی همانند آی- فن است

لولایی که نمایشگر بالایی و پایینی را به هم متصل می کند

زمانی که تلفن همراه به طور کامل باز شود یک تبلت مینیاتوری را تشکیل می دهد