به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد قربانی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به افتتاح موزه سنگ کتیبه‌ها در محل بنای سه گنبد ارومیه بعنوان نخستین موزه روباز سنگ کتیبه‌ها، افزود: فاز دوم این موزه حاوی مجموعه‌ای از سنگ کتیبه‌های شمال ایران بوده که طی سال آینده آماده بهره برداری می شود.

نخستین موزه روباز ایران به بهره برداری می رسد

وی با بیان اینکه موزه سنگ کتیبه‌ها در ارومیه در زمینی به مساحت هزار و 800 متر مربع در فاز نخست با حضور مسئولان به مناسبت ایام دهه فجر انقلاب اسلامی‌ روز پنج شنبه 21 بهمن ماه سالجاری افتتاح می شود، بیان داشت: با افتتاح این موزه نخستین موزه روباز ایران به بهره برداری می رسد.

مسئول موزه‌های آذربایجان غربی اظهار داشت: این موزه‌حاوی سنگ کتیبه‌های تاریخی اوراتویی سه هزار ساله بوده و همچنین مجموعه ‌ای از سنگ کتیبه‌ها با خط میخی نیز دراین موزه به نمایش گذاشته شده است.