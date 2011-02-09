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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۳۹

در هشتمین روز دهه فجر/

هتل 3 ستاره امام رضا (ع) در شیروان گشایش یافت

هتل 3 ستاره امام رضا (ع) در شیروان گشایش یافت

بجنورد - خبرگزاری مهر: همزمان با هشتمین روز از دهه مبارک فجر، هتل سه ستاره امام رضا (ع) در شهرستان شیروان خراسان شمالی با حضور استاندار، فرماندار و جمعی از مدیران استانی گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، علی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد با اعلام این خبر گفت: این هتل سه ستاره که ساخت آن سال 84 آغاز شده، بر روی ارتفاعات پارک شیرکوه شیروان قرار گرفته و دارای موقعیت جغرافیایی منحصر به فردی است.

علی کاظمی اظهار داشت: هتل امام رضا (ع) در سه طبقه ساخته شده و 14 اتاق یک خوابه و دو خوابه، پنج سوئیت، تالارهای پذیرایی و‌کافی شاپ دارد.
 
این مسئول گفت: ساخت این هتل با صرف 17 میلیارد و 500 میلیون ریال صورت گرفته است که از این مبلغ هفت میلیارد و 500 میلیون ریال آن تسهیلاتی است که اداره کل میراث فرهنگی استان به بخش خصوصی ارائه کرده است.
 
وی گفت:‌ شیروان دارای جاذبه‌های بسیار گردشگری و تاریخی است و بی‌شک ساخت هتل سه ستاره در این شهرستان به توسعه گردشگری شیروان کمک خواهد.
کد مطلب 1249853

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