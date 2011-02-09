پژوهشگران برتر یزد در عرصه های فرهنگی و هنری تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، در سیزدهمین دوره معرفی پژوهشهای برتر فرهنگی و هنری، در محور فرهنگ دینی، سیدمحمد جواد صداقت کشفی مجری طرح صیانت عفاف و حجاب به عنوان پژوهشگر برتر و محمدعلی طالبی در طرح بررسی آسیب ‌های عزاداری در استان یزد به عنوان پژوهشگر شایسته تقدیر معرفی شدند.

در محور طرح اطلس فرهنگی، جهاد دانشگاهی میبد مجری طرح اطلس فرهنگی میبد حائز رتبه برتر شد.

در محور فرهنگ اجتماعی، صدیقه رمضان‌خانی مجری طرح فرهنگ کار از دیدگاه نوجوانان دیروز و امروز حائز رتبه شد.

علی‌اکبر تشکری، مجری طرح تاریخ تحلیلی یزد از شاه اسماعیل تا شاه عباس اول در محور فرهنگی تاریخی پژوهشگر برتر شناخته شد.

در حوزه میراث فرهنگی، محمدحسین صالحی مجری طرح خاستگاه سیاوش، در حوره فرهنگ و ادب علی‌اکبر رضایی با موضوع آسیب‌شناسی فرهنگ عمومی، در حوزه فرهنگ دارالعباده، حسین مسرت مجری طرح دارالعباده به روایت تصویر به عنوان پژوهشگران برتر معرفی شدند.

محمدعلی مزیدی با ارائه پژوهش نقش وسایل ارتباط جمعی در احیای فرهنگ دارالعباده توانست در حوزه فرهنگ در رسانه‌های محلی عنوان برتر را از آن خود کند.

سیدمحمد باقر کمال ‌الدینی نیز با ارائه پژوهش تصحیح غزلیات وحشی بافقی رتبه برتر را کسب کرد.

در بخش پایان‌ نامه برتر نیز زهرا السادات جوادی با ارائه پایان نامه‌ای با عنوان بررسی میان نسلی سبک زندگی زنان شهر یزد رتبه برتر را به دست آورد.

همچنین حسین جلالی خبرنگار و مدیر مسئول سایت خبری تحلیلی یزد فردا و مسعود میرجلیلی خبرنگار برنا و خبرنگار خبرگزاری ایرنا به عنوان خبرنگاران برتر در عرصه فرهنگ و پژوهش معرفی شدند.