به گزارش خبرنگار مهر در کرج، پروژه میدان عباس آباد محمدشهر ظهر چهارشنبه با حضور مسئولان محلی و شهرستانی در ورودی این شهر مورد بهره برداری قرار گرفت.

شهرداری محمدشهر برای احداث این نماد که به شکل "لا اله الا الله" است مبلغ 520 میلیون ریال از محل بودجه عمرانی این شهرداری هزینه کرده است و مساحت زیربنایی آن نیز چهار هزار مترمربع است.

بر این اساس، احداث کانال هدایت آبهای سطحی و آسفالت خیابان پشت شعبه بانک ملی محمدشهر با اعتباری بالغ بر دو هزار و 500 میلیون ریال از دیگر افتتاحیه های این شهر در عصر روز گذشته بود.

سخنگوی شورای اسلامی محمدشهر نیز در حاشیه آئین بهره برداری از نماد لا اله الا الله میدان عباس آباد ضمن گرامیداشت دهه فجر به خبرنگار مهر گفت: شهرداری محمدشهر در سال 89 میزان بیش از 174 هزار مترمربع آسفالتکاری را با هزینه ای بالغ بر 18 میلیارد ریال به انجام رسانیده است.

محمد ابراهیم کردلو اظهار داشت: احداث میدان عباس آباد با 100 درصد پیشرفت فیزیکی، خرید، نصب علائم و تجهیزات ترافیکی با اعتباری بالغ بردومیلیارد ریال، تکمیل ساختمان اداری شورای اسلامی محمدشهر،احداث ساختمان آتش نشانی و... بخش دیگری از کارنامه عمرانی شورای اسلامی و شهرداری محمدشهر در سال همت مضاعف و کار مضاعف است که بخشی از آن برای افتتاح و بهره برداری در ایام الله دهه مبارک فجر آماده شده است.

به گفته وی، رسیدگی به مشکلات محمدشهر به لحاظ ساختار جمعیتی باید مد نظر مسئولان مربوط است.

احداث مسیر دسترسی خیابان بذر و نهال، احداث خیابان خبرنگاران، احداث سالن ورزشی ولدآباد، احداث کتابخانه جعفرآباد، احداث کانال انتقال فاضلاب پشت بانک ملی، احداث کانال انتقال فاضلاب محله اصفهانیها، خرید آهن آلات جهت ساخت و نصب 55 عدد پل فلزی روی کوچه ها و خیابانها، بهسازی پیاده رو بلوار اصلی، بهسازی و توسعه پارک جنگلی جعفرآباد به ترتیب از مواردی بود که سخنگوی شورای اسلامی شهر محمدشهر بدان اشاره کرد.

وی در پایان گفت: در مجموع کل هزینه عمرانی انجام شده از سوی شهرداری محمدشهر در سال جاری میزان 50 میلیارد ریال است که حدود چهار میلیارد ریال آن از محل اعتبارات استانی و 46 میلیارد ریال آن از محل اعتبارات عمرانی شهرداری تامین شده است.