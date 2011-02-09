جواد تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین نتایج اجرای طرح نظارتی ویژه هدفمندسازی یارانه ها گفت: بر اساس برآوردهای موجود، از ابتدای اجرای این طرح تاکنون بالغ بر 2 میلیون و 504 هزار و 729 مورد بازرسی از واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی به عمل آمده است که از این تعداد بازرسی ها، 205 هزار و 103 فقره پرونده تشکیل شده است.

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ارزش این پرونده ها را هزار و 932 میلیارد و 195 میلیون و 808 هزار و 67 ریال عنوان کرد و افزود: از این میزان پرونده، 197 هزار و 42 فقره پرونده برای رسیدگی و صدور رای به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی تصریح کرد: در این میان بیشترین میزان بازرسی ها مربوط به خدمات عمومی با 260 هزار و 96 مورد بازرسی بوده است، ضمن اینکه غلات و حبوبات نیز در رتبه دوم بیشترین تعداد بازرسی ها قرار گرفته اند، به نحوی که بازرسی های مربوط به غلات و حبوبات از جمله نان، برنج، ماکارونی، عدس، لوبیا، نخود و لپه از مرز 230 هزار و 294 مورد گذشته است.

تقوی ادامه داد: از ابتدای اجرای طرح تاکنون 214 هزار و 746 مورد بازرسی از مواد لبنی همچون شیر، ماست، کره و پنیر صورت گرفته، ضمن اینکه 217 هزار و 356 مورد بازرسی هم از مواد پروتئینی از جمله گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ انجام شده است.

وی میزان بازرسی های انجام شده از میوه از جمله سیب، پرتقال، موز و نارنگی را 229 هزار و 565 مورد بازرسی عنوان کرد و گفت: همچنین بازرسی های مربوط به سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی و رب گوجه فرنگی نیز در این مدت، 181 هزار و 699 مورد بوده است.

به گفته معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 116 هزار و 529 مورد بازرسی از چای و خرما، 195 هزار و 522 مورد بازرسی از قند و شکر و روغن نباتی و 141 هزار و 55 مورد بازرسی از پودرشوینده دستی و ماشینی انجام شده است.

تقوی میزان بازرسی های انجام شده از کاغذ روزنامه، چاپ و تحریر و لاستیک خودروی سواری، باری و اتوبوس را 98 هزار و 909 مورد ذکر و تصریح کرد: بازرسی ها از مصالح ساختمانی شامل شمش، تیرآهن، ورق، میلگرد و سیمان و نیز نهاده های دامی از جمله جو، ذرت، کنجاله، کود و سموم را به ترتیب 125 هزار و 856 مورد و 51 هزار و 803 مورد ذکر کرد.

وی ادامه داد: با توجه به اطلاع رسانی صورت گرفته در خصوص دریافت و رسیدگی به هرگونه گزارش و شکواییه مردمی طی مدت زمان اجرای طرح، تعداد 160 هزار و 326 فقره گزارش و شکواییه اخذ و رسیدگی شده است.