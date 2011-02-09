175 درصد تعهد اشتغال استان کرمانشاه محقق شد

سهراب براندیشه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: میزان تعهد اشتغال استان کرمانشاه در سالجاری ایجاد 30 هزار فرصت شغلی بوده که با تاکید استاندار مبنی بر تلاش مضاعف در این زمینه، بر اساس آمار ارسالی از سوی دستگا های اجرایی تا پایان دی ماه 52 هزار و 60 فرصت شغلی در استان ایجاد شده که این رقم 75 درصد بیشتر از اشتغال تعهد شده است.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان تصریح کرد: پروژه های مسکن مهر یکی از مهمترین عوامل ایجاد اشتغال در استان بوده است.

براندیشه به حضور تیم راستی آزمایی اعزامی از سوی وزارت کار و امور اجتماعی، تصریح کرد: این تیم مرکب از کارشناسان خبره کار راستی آزمایی از اشتغال ایجادی توسط دستگاه های اجرایی را ارزیابی کرده و نتایج آن را پس از انجام کار راستی آزمایی در کل کشور اعلام خواهند کرد.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: سامانه نرم افزاری نیز برای ثبت اطلاعات شاغلین و فرصت های کسب شده طراحی شده که تاکنون بیش از 25 هزار مورد از فرصت های شغلی ایجادی در این سامانه ثبت شده است.